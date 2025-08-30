Brasil vence os Estados Unidos de virada e avança à final da Americup de basquete masculino
A Seleção Brasileira de basquete masculino está na final da AmeriCup 2025! Neste sábado, em Manágua, na Nicarágua, o Brasil protagonizou uma virada histórica diante dos Estados Unidos e venceu por 92 a 77, garantindo vaga na decisão do torneio continental.
Com grande atuação coletiva, o time brasileiro reverteu uma desvantagem de 20 pontos e brilhou no último quarto, vencido por 34 a 9. Os destaques foram Yago Santos, com 25 pontos e 12 assistências, Lucas Dias, autor de um duplo-duplo de 18 pontos e 13 rebotes, e Bruno Caboclo, que desequilibrou no período final, anotando 20 pontos e nove rebotes.
Nos 17 minutos finais, os norte-americanos marcaram apenas 19 pontos, contra 54 da seleção brasileira. Assim, o Brasil chega à decisão da AmeriCup pela segunda edição consecutiva - em 2022, ficou com a prata. O adversário será a Argentina, que derrotou o Canadá, também neste sábado. A final acontece neste domingo, às 21h10 (de Brasília).
Veja como foi Brasil x Estados Unidos
Os Estados Unidos começaram melhor e fecharam o primeiro quarto em vantagem, 23 a 20, apesar da boa participação de Lucas Dias e Yago, que mantiveram o Brasil competitivo.
No segundo período, a seleção chegou a virar com Reynan, mas não conseguiu segurar a defesa. Galloway brilhou pelos norte-americanos, anotando 20 pontos apenas na parcial, e os adversários abriram frente de 52 a 38 no intervalo.
Na volta do descanso, os Estados Unidos chegaram a ter 20 pontos de vantagem, mas o Brasil respondeu. Liderado por Yago, a equipe ganhou confiança e reduziu a diferença para dez pontos no fim do terceiro quarto: 68 a 58.
No último período, Bruno Caboclo entrou em ação e foi decisivo, somando 11 pontos. Yago continuou comandando as jogadas e, com bolas de três de Lucas Dias e Benite, o Brasil virou o placar. A defesa funcionou, os rivais passaram minutos sem pontuar, e a seleção confirmou uma vitória inesquecível por 92 a 77, garantindo vaga na final da AmeriCup.