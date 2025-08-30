Brasil e França fazem duelo inédito pela Copa do Mundo feminina de rugby

Neste domingo, a Seleção Brasileira feminina enfrenta a França, em duelo inédito válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de rugby. A partida está marcada para as 12h45 (de Brasília), na Inglaterra, com transmissão ao vivo da ESPN3 e do Disney+.

"Sabemos que a França está entre as quatro melhores do mundo e que será um jogo ainda mais difícil do que contra a África do Sul. Precisamos trabalhar internamente e manter mais a posse de bola. Após a estreia, as meninas entenderam como é o nível aqui. Então, vão precisar correr o máximo que puderem e acompanhar a intensidade da partida", disse o técnico Emiliano Caffera.

Na rodada de abertura, o Brasil perdeu por 66 a 6 para a África do Sul. Raquel Kochhann foi a responsável por marcar os primeiros pontos da Seleção na história do torneio. Contra a França, neste domingo, a expectativa é que as Yaras possam anotar seu primeiro try na Copa do Mundo.

"Viver este ambiente de Copa do Mundo tem sido incrível e vemos que o público está torcendo por nós. Todos têm sido muito gentis. Tomara que a gente não precise fazer tantos tackles contra a França e que possamos ter mais posse de bola. Assim, nosso jogo vai fluir melhor", disse Íris Coluna, uma das líderes do elenco, lembrando que o Brasil detém o recorde de tackles na competição até o momento (241).

Assim como na estreia, as Yaras entrarão em campo com um upepê, borduna do povo Rikbaktsa, presente dado à Seleção feminina de rugby que presta tributo à identidade indígena dos brasileiros.

Primeiro país sul-americano a disputar a Copa do Mundo feminina de rugby, o Brasil está no Grupo D ao lado de África do Sul, França e Itália. A Seleção se despede da competição no dia 7 de setembro, contra as italianas, em Northampton.