Botafogo goleia Bragantino com 1º gol de Danilo e pintura de Savarino
O Botafogo goleou o Red Bull Bragantino, no Nilton Santos, na noite de hoje (30), e colou no G4 do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra triunfou por 4 a 1.
O resultado positivo veio com gols dos volantes Danilo e Newton, um golaço de Savarino e um de Montoro, que balançou a rede nos minutos finais. John John fez para o Red Bull quando os donos da casa ainda venciam por 1 a 0.
Com o resultado, o Glorioso chega a 35 pontos — um a menos que o Bahia, que iniciou a rodada na quarta colocação. O Massa Bruta, por sua vez, permanece com 30.
Na próxima rodada, o Botafogo visita o São Paulo, enquanto o Red Bull Bragantino recebe o Sport.
Como foi o jogo
O Botafogo foi a campo com mudanças, com Neto no gol — John foi negociado ao Nottingham Forest, da Inglaterra —, David Ricardo, Marçal, Santi e Jeffinho. O jogo começou movimentado e lá e cá, com Alvinegro e Red Bull Bragantino achando espaços e fazendo transições em velocidade.
Neste ritmo, o placar foi rapidamente modificado, e com um gol para cada lado. Danilo fez o primeiro do Glorioso logo aos 5 minutos, em finalização de fora da área, e Jhon Jhon empatou aos 14, em assistência de cobrança de lateral e cochilo da defesa.
O cenário do duelo ficou nesse "perde e ganha" até que Newton, em outra finalização de fora da área, colocou o Botafogo na frente novamente. Após o segundo gol do time da casa, o Red Bull Bragantino se desorganizou, começou a ter dificuldades na saída de bola e deixar espaços no meio de campo. O Alvinegro, por sua vez, passou a mais posse e presença no campo ofensivo. Já na reta final do primeiro tempo, um bonito gol de Savarino ampliou a vantagem.
Na volta do intervalo, Fernando Seabra colocou em campo Gabriel na vaga de Ramires, em uma tentativa de melhorar a marcação no meio de campo e diminuir os espaços. A mudança até deu um pouco mais de consistência ao timem, mas o Botafogo permanecia achando espaços e chegando com perigo.
Na etapa final, o que se viu foi um jogo mais cadenciado. O Botafogo recuou um pouco e deixou o adversário ter a bola, apostando nos contra-ataques. O Red Bull Bragantino, por outro lado, não conseguia converter a posse em chances mais claras.
No decorrer do segundo tempo, Seabra mexeu bastante no setor ofensivo. Nos minutos finais, houve uma tentativa de pressionar o Botafogo, mas sem sucesso. O espaço foi achado pelo Alvinegro, que ainda conseguiu o quarto e teve oportunidade de fazer mais.
Lances importantes
1x0 - Aos 5 minutos do 1º tempo, Santi recuperou a bola e acionou Danilo na intermediária pela direita. O volante carregou, passou pela marcação e finalizou para abrir o placar.
1x1 - Aos 14 minutos do 1º tempo, em cobrança de lateral, Jhon Jhon recebeu com liberdade no meio da zaga do Botafogo e bateu sem chances para o goleiro Neto.
2x1 - Aos 32 minutos do 1º tempo, Jeffinho tabelou na entrada da área, recebeu na meia-lua e bateu em cima da marcação. Na sobra, Newton ajeitou e bateu no cantinho de Cleiton.
Cortou - Aos 9 minutos do 2º tempo, Davi Gomes cruzou e Eduardo Sasha aguardava na área, mas David Ricardo conseguiu fazer o giro e afastar o perigo na hora certa.
No travessão - Aos 19 minutos do 2º tempo, Montoro achou Arthur Cabral nas costas da zaga. O atacante arriscou e carimbou o travessão.
Tirou - Aos 41 minutos do 2º tempo, Gustavo Marques cabeceou e quase encobriu Neto, que se esticou e conseguiu jogar para escanteio.
4x1 - Aos 47 minutos do 2º tempo, Artur recebeu no bico direito da área e fez o cruzamento rasteiro. Montoro, na marca do pênalti, dominou e bateu na saída de Cleiton.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 4 x 1 RED BULL BRAGANTINO
Competição: Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Data e hora: 30 de agosto de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Árbitro: Lucas Casagrande (PR)
Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Nathan Mendes (RDB)
Cartão vermelho:
Gols: Danilo, do Botafogo, aos 5'/1ºT; Jhon Jhon, do Red Bull Bragantino, aos 14/1ºT; Newton, do Botafogo, aos 32'/1ºT; Savarino, do Botafogo, aos 46'/1ºT; Montoro, do Botafogo, aos 47'/2ºT
Botafogo: Neto; Vitinho (Mateo Ponte), Kaio, David Ricardo e Marçal; Newton (Marlon Freitas), Danilo, Santiago Rodríguez (Artur) e Savarino (Joaquín Correa); Jeffinho (Álvaro Montoro) e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti
Red Bull Bragantino: Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Gustavo Marques e Vanderlan; Fabinho (Praxedes), Eric Ramires (Gabriel), Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Davi Gomes), Eduardo Sasha (Fernando) e Laquintana (Henry Mosquera). Técnico: Fernando Seabra