Botafogo-SP vence de virada o líder Goiás em jogo eletrizante na Série B
Em uma partida eletrizante, marcada por gol relâmpago, pênalti desperdiçado e um golaço no fim, o Botafogo-SP venceu o Goiás por 3 a 2, de virada, na noite deste sábado, no estádio da Serrinha, em Goiânia (GO), pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
O Goiás abriu o placar logo aos 23 segundos com Wellington Rato, mas o Botafogo empatou aos seis minutos com Ronnie Carrillo. Na etapa final, Anselmo Ramon perdeu um pênalti para os donos da casa, e, na sequência, Marquinho colocou os paulistas na frente também em cobrança de penalidade. O atacante do time goiano se redimiu ao empatar de cabeça, mas Matheus Barbosa decidiu o jogo com um belo chute de fora da área.
Com o resultado, o Goiás permanece na liderança da Série B, com 44 pontos, enquanto o Botafogo-SP engatou a segunda vitória consecutiva e ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento. Chegou a 28 pontos e abriu quatro de vantagem para o Amazonas, primeiro clube dentro da zona da degola.
O primeiro tempo começou em ritmo acelerado e terminou em clima de tensão. Logo aos 23 segundos, o Goiás abriu o placar na primeira investida: Anselmo Ramon fez o pivô dentro da área e deixou a bola para Wellington Rato, que finalizou de esquerda, sem chances para o goleiro Victor Souza.
O Botafogo-SP reagiu rapidamente e chegou ao empate aos seis minutos. Pela esquerda, Jefferson Nem cruzou rasteiro e encontrou Ronnie Carrillo, que completou para o gol. A partir daí, o Goiás assumiu o controle da partida. Com maior posse de bola e presença ofensiva, tentou transformar a pressão em vantagem, mas esbarrou na falta de precisão de seu ataque.
Nos instantes finais, o confronto ganhou em nervosismo. Uma falta dura de Diego Caito em Jefferson Nem provocou empurra-empurra entre os jogadores e encerrou a primeira etapa sob protestos.
O segundo tempo manteve o mesmo desenho: o Goiás assumiu o protagonismo, pressionou em busca da vitória, enquanto o Botafogo-SP se fechou na defesa e tentou responder em contra-ataques.
A superioridade técnica do time goiano ficou evidente, mas a insistência não foi suficiente para alterar o placar. A grande chance surgiu quando Wellington Matheus foi derrubado pela direita por Gabriel Risso, e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, Anselmo Ramon bateu forte e acertou a trave, desperdiçando a oportunidade de colocar o time goiano em vantagem.
Na sequência, veio o "castigo". Carrillo foi agarrado por Marcão, caiu na área e o árbitro marcou penalidade para a equipe paulista, aos 24. Marquinho deslocou o goleiro Tadeu e converteu, virando o jogo para o Botafogo. Aos 36, Anselmo Ramon se redimiu. Após cruzamento de Willean Lepo pela direita, o atacante subiu bem de cabeça e deixou tudo igual.
Mas a reação durou pouco. Aos 39, Matheus Barbosa arriscou de longa distância e acertou um belo chute no ângulo de Tadeu, recolocando o time paulista em vantagem na Serrinha.
O Goiás volta a campo no próximo domingo, dia 7 de setembro, quando enfrenta o Avaí, às 20h30, na Ressacada, em Florianópolis. Já no sábado (6), o Botafogo recebe o Athletico-PR na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto, às 16h. As duas partidas serão válidas pela 25ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.
FICHA TÉCNICA:
GOIÁS 2 X 3 BOTAFOGO-SP
GOIÁS - Tadeu; Diego Caito (Pedrinho), Messias, Titi (Lucas Ribeiro) e Willian Lepo; Marcão (Arthur Kaike), Juninho e Rafael Gava (Welliton Matheus); Wellington Rato, Anselmo Ramon e Moraes Jr.. Técnico: Vagner Mancini.
BOTAFOGO-SP - Victor Souza; Jeferson, Edson, Carlos Eduardo e Gabriel Risso (Jean Victor); Gabriel Bispo (Leandro Maciel), Wesley Dias e Marquinho (Matheus Barbosa); Jonathan Cafú (Gabriel Barros), Ronnie Carrillo (Guilherme Queiroz) e Jefferson Nem. Técnico: Alan Aal.
GOLS - Wellington Rato, aos 23 segundos, Ronnie Carrillo, aos sete minutos do primeiro tempo. Marquinho (pênalti), aos 24, Anselmo Ramon, aos 26, e Matheus Barbosa, aos 37 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS - Diego Caito (Goiás); Edson Gabriel Bispo e Jeferson (Botafogo-SP).
ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).
RENDA - R$ 139.240,00.
PÚBLICO - 8.864 presentes.
LOCAL - Estádio Serrinha, em Goiânia (GO).