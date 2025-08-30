Botafogo recebe Red Bull Bragantino para se manter nas primeiras posições do Brasileirão
Determinado a se manter na luta para ficar nas primeiras posições do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 22ª rodada, no estádio Nilton Santos, neste sábado a partir das 18h30.
O time comandado por Davide Ancelotti é o quinto colocado, com 32 pontos, quatro atrás do Bahia, que abre o G-4. Vive momento de altos e baixos na temporada e venceu apenas um dos últimos quatro jogos. No meio de semana empatou por 1 a 1 com o Vasco, em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.
A baixa botafoguense de última hora é o goleiro John, negociado nesta sexta-feira com Nottingham Forest, da Inglaterra, mesmo clube que já tinha contratado o zagueiro Jair e o atacante Igor Jesus. Os valores da negociação não foram revelados pela direção, que liberou o atleta, que nem participou do treino final.
O seu substituto será Neto, de 36 anos, contratado nesta janela de transferências depois de rescindir seu contrato junto ao Bournemouth-ING. Ele já foi titular na última rodada, na vitória por 3 a 1 sobre o Juventude, em Caxias do Sul (RS). Neto tinha sido contratado após a quase saída de John para o West Ham-ING, mas o negócio acabou não sendo fechado.
Em campo, a estratégia deve ser diferente da adotada diante do Vasco, quando Davide Ancelotti apostou em uma dupla de centroavantes formada por Arthur Cabral e Chris Ramos. O meia Savarino é cotado para substituir o espanhol, que não será relacionado porque se envolveu em um choque de cabeça no clássico. Jeffinho também pode continuar na vaga de Artur, podendo formar o quarteto ofensivo ao lado de Savarino, Arthur Cabral e Montoro.
O zagueiro Kaio Pantaleão está confirmado ao lado de Alexander Barboza, repetindo a dupla defensiva que atuou pela Copa do Brasil. Pantaleão tinha ficado três jogos fora por lesão muscular na perna direita. Com uma lesão no tornozelo esquerdo, o lateral-esquerdo Cuiabano segue de fora.
O Red Bull Bragantino vem de vitória reabilitadora por 4 a 2 sobre o Fluminense, resultado que interrompeu uma série de nove partidas sem vitória, com oito derrotas seguidas. Ocupa a oitava posição, com 30 pontos.
O time paulista conta com os retornos do volante Gabriel e do atacante Lucas Barbosa, que cumpriram suspensão. O primeiro deve ser titular no lugar de Fabinho, enquanto o segundo disputa vaga com Laquintana, que chega em alta para o confronto.
O técnico Fernando Seabra também terá duas novas opções ofensivas, com as liberações de Fernando e Vinicinho, que estavam lesionados.
O comandante pode surpreender no meio-campo e apostar em uma mudança visando fortalecer o sistema defensivo. Matheus Fernandes, que começou no banco contra o Fluminense, tem chance de substituir Eric Ramires e formar uma dupla de volantes com Gabriel.
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X BRAGANTINO
BOTAFOGO - Neto; Vitinho, Kaio Pantaleão, Alexander Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Savarino; Jeffinho, Arthur Cabral e Montoro. Técnico: Davide Ancelotti.
BRAGANTINO - Cleiton; Nathan Mendes, Guzmán Rodríguez, Pedro Henrique e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires (Matheus Fernandes) e Praxedes; Lucas Barbosa (Laquintana), Eduardo Sasha e Jhon Jhon. Técnico: Fernando Seabra.
ÁRBITRO - Lucas Casagrande (PR).
HORÁRIO - 18h30.
LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).