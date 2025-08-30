Topo

Bayern vence o Augsburg em jogo de cinco gols e lidera o Alemão

30/08/2025 15h55

Pela segunda rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique ganhou do Augsburg neste sábado por 3 a 2, fora de casa. Gnabry, Luis Díaz e Olise marcaram os gols da vitória.

Com o resultado, o Bayern chega aos seis pontos e dorme na liderança do torneio nacional. O Augsburg, por sua vez, é o quinto colocado, com três pontos.

As equipes voltam a atuar pelo Alemão apenas após a data Fifa. No dia 13 de setembro, o Bayern recebe o Hamburgo, às 13h30 (de Brasília). No dia, seguinte o Augsburg visita o St. Pauli, às 10h30.

Os gols do jogo

O Bayern inaugurou o marcador aos 28 minutos de jogo. Harry Kane dominou pela esquerda e cruzou para Gnabry testar com firmeza para o fundo das redes.

Já aos 49 da primeira etapa, Laimer avançou pela direita e encontrou Luis Díaz no limite da pequena área. O colombiano recebeu e finalizou com sucesso.

Aos três minutos do segundo tempo, Kane ficou com a posse no campo de ataque e tocou para Olise. O francês passou pelo zagueiro Schlotterbeck, invadiu a área e bateu de direita para anotar o terceiro.

O Augsburg descontou após seis minutos, quando Fellhauer cruzou para Jakic arrematar da marca do pênalti, sem chances para o goleiro Neuer.

Aos 30 da etapa final, o lateral direito Boey furou a bola dentro da área e Jakic aproveitou para tocar para Komur, que finalizou de primeira e contou com um leve desvio em Upamecano para marcar.

Veja outros resultados pelo Alemão neste sábado:

Hoffenheim 1 x 3 Eintracht Frankfurt

RB Leipzig 2 x 0 Heidenheim

Stuttgart 1 x 0 B. Monchengladbach

Werder Bremen 3 x 3 Bayer Leverkusen

