Baixa de André Silva abre espaço para Luciano assumir protagonismo no São Paulo

O São Paulo sofreu um duro golpe na temporada com a confirmação da lesão de André Silva. O atacante, artilheiro e principal nome ofensivo do Tricolor em 2025, sofreu uma lesão do ligamento cruzado posterior associada a um estiramento do cruzado anterior e não joga mais neste ano.

A ausência é significativa: André lidera as participações em gols do elenco tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Pela competição nacional, soma sete contribuições diretas, sendo cinco gols e duas assistências. Já no torneio continental, são seis participações ? quatro gols e duas assistências.

O jogador que aparece logo atrás nos números é Luciano. No Brasileirão, ele também acumula sete participações em gols (três gols e quatro assistências), dividindo a liderança com André. Já na Libertadores, é o segundo colocado, com um gol e duas assistências.

Diante do cenário, a baixa do camisa 17 abre espaço para que Luciano assuma maior protagonismo no setor ofensivo do São Paulo. Conhecido por sua versatilidade e por aparecer em momentos decisivos, o atacante desponta como alternativa imediata para Hernán Crespo manter o poderio ofensivo da equipe.

Agora, o desafio do Tricolor será encontrar soluções coletivas para compensar a perda de seu principal goleador, ao mesmo tempo em que Luciano terá a chance de reafirmar sua importância e comandar o ataque são-paulino nesta reta decisiva da temporada.