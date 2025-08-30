Topo

Augsburg x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações

30/08/2025 08h00

O Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão neste sábado. Os bávaros viajam para enfrentar o Augsburg, às 13h30 (de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada da competição.

Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.

Onde assistir Augsburg x Bayern de Munique ao vivo?

  • TV por assinatura: Sportv

  • YoutubeCazéTV

Como chega o Augsburg ao confronto

O Augsburg venceu na primeira rodada do Alemão e ocupa a quarta colocação, com quatro pontos conquistados. A equipe estreou com vitória fora de casa sobre o Freiburg, por 3 a 1.

Como chega o Bayern de Munique ao confronto

Assim como os donos da casa, o Bayern também estreou com o pé direito. O time bávaro não tomou conhecimento do RB Leipzig e venceu o rival por 6 a 0. Os comandados de Kompany ocupam a vice-liderança, com três pontos.

Prováveis escalações

Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw e Schlotterbeck; Wolf,Fellhauer, Jakic, Massengo e Giannoulis; Komur e Saad

Técnico: Sandro Wagner

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Gnabry; Olise, Diaz e Kane

Técnico: Vincent Kompany

Arbitragem

  • Árbitro: Florian Exner

Ficha técnica de Augsburg x Bayern de Munique

  • Jogo: Augsburg x Bayern de Munique

  • Data: 30 de agosto de 2025

  • Local: SGL Arena, em Augsburgo, na Alemanha

  • Horário: 13h30 (de Brasília)

  • Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Alemão

  • Onde assistir: Sportv e CazéTV

