Augsburg x Bayern de Munique pelo Alemão: onde assistir ao vivo, estatísticas e escalações
O Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão neste sábado. Os bávaros viajam para enfrentar o Augsburg, às 13h30 (de Brasília), em jogo válido pela segunda rodada da competição.
Veja mais detalhes sobre onde assistir, estatísticas, escalação e histórico de confrontos.
Onde assistir Augsburg x Bayern de Munique ao vivo?
- TV por assinatura: Sportv
- Youtube: CazéTV
Como chega o Augsburg ao confronto
O Augsburg venceu na primeira rodada do Alemão e ocupa a quarta colocação, com quatro pontos conquistados. A equipe estreou com vitória fora de casa sobre o Freiburg, por 3 a 1.
Como chega o Bayern de Munique ao confronto
Assim como os donos da casa, o Bayern também estreou com o pé direito. O time bávaro não tomou conhecimento do RB Leipzig e venceu o rival por 6 a 0. Os comandados de Kompany ocupam a vice-liderança, com três pontos.
Prováveis escalações
Augsburg: Dahmen; Matsima, Gouweleeuw e Schlotterbeck; Wolf,Fellhauer, Jakic, Massengo e Giannoulis; Komur e Saad
Técnico: Sandro Wagner
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Gnabry; Olise, Diaz e Kane
Técnico: Vincent Kompany
Arbitragem
- Árbitro: Florian Exner
Ficha técnica de Augsburg x Bayern de Munique
- Jogo: Augsburg x Bayern de Munique
- Data: 30 de agosto de 2025
- Local: SGL Arena, em Augsburgo, na Alemanha
- Horário: 13h30 (de Brasília)
- Campeonato: 2ª rodada do Campeonato Alemão
- Onde assistir: Sportv e CazéTV