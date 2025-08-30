Atlético-GO x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações
Atlético-GO e Amazonas se enfrentam neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto na luta contra o rebaixamento, já que os times estão separados por apenas quatro pontos na tabela.
O Dragão ocupa a 14ª posição, com 28 pontos, mas venceu apenas uma vez nos últimos oito jogos. Já o Amazonas, em 17º lugar com 24 pontos, respira após vitória fora de casa sobre o Avaí e tenta emplacar uma sequência positiva para sair da zona de rebaixamento.
ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e também no Disney+ (streaming).
Como chegam as equipes?
Atlético-GO
O Dragão vive momento instável e soma apenas uma vitória nos últimos oito jogos da Série B. O técnico Jair Ventura terá novidades na defesa: Adriano Martins e Wallace formam a dupla de zaga após a saída de Alix Vinícius, enquanto Luizão retorna após suspensão. No ataque, Federico Martínez, Lelê e Jean Dias devem começar jogando.
Amazonas
O Onça Pintada conseguiu importante vitória contra o Avaí, por 2 a 1, e volta animado para a disputa. O técnico Márcio Zanardi contará com os retornos de Kevin Ramírez (suspensão) e Joaquín Torres (lesão). Por outro lado, Akapo, convocado pela seleção da Guiné Equatorial, é desfalque.
Prováveis escalações
Atlético-GO: Paulo Vitor; Dudu, Adriano Martins, Wallace e Guilherme Romão; Luizão, Ham e Robert Santos; Federico Martínez, Lelê e Jean Dias.
Técnico: Jair Ventura.
Amazonas: João Lopes; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Larry Vásquez, Guilherme Xavier e Rafael Tavares (Joaquín Torres); Kevin Ramírez, Dener (Diego Torres) e Henrique Almeida.
Técnico: Márcio Zanardi.
Retrospecto
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no primeiro turno da Série B 2025, quando empataram em 1 a 1, em Manaus. Luan Silva marcou para o Amazonas, de pênalti, e Marcelinho empatou para o Atlético-GO.
Ingryd Oliveira / Atlético-GO
Arbitragem de Atlético-GO x Amazonas
- Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)
- Assistente 1: Henrique Neu Ribeiro (SC)
- Assistente 2: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)
- VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Ficha técnica
Atlético-GO x Amazonas
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B - 24ª rodada
- Data e horário: domingo, 31 de agosto de 2025, às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio Antônio Accioly, Goiânia (GO)
- Transmissão: ESPN e Disney+