Atlético-GO x Amazonas pela Série B: onde assistir ao vivo, estatísticas e prováveis escalações

Atlético-GO e Amazonas se enfrentam neste domingo (31), às 16h (de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O duelo é direto na luta contra o rebaixamento, já que os times estão separados por apenas quatro pontos na tabela.

O Dragão ocupa a 14ª posição, com 28 pontos, mas venceu apenas uma vez nos últimos oito jogos. Já o Amazonas, em 17º lugar com 24 pontos, respira após vitória fora de casa sobre o Avaí e tenta emplacar uma sequência positiva para sair da zona de rebaixamento.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e também no Disney+ (streaming).

Vem mais uma rodada por aí! E, aos poucos, a competição vai costurando postulantes e candidatos. As brigas e disputas vão ficando mais claras e instigantes. Hoje já tem muita emoção. Bora! ???#BrasileirãoSuperbet pic.twitter.com/lpEjX05Vd6 ? Brasileirão Superbet - Série B (@BrasileiraoB) August 28, 2025

Como chegam as equipes?

Atlético-GO

O Dragão vive momento instável e soma apenas uma vitória nos últimos oito jogos da Série B. O técnico Jair Ventura terá novidades na defesa: Adriano Martins e Wallace formam a dupla de zaga após a saída de Alix Vinícius, enquanto Luizão retorna após suspensão. No ataque, Federico Martínez, Lelê e Jean Dias devem começar jogando.

Amazonas

O Onça Pintada conseguiu importante vitória contra o Avaí, por 2 a 1, e volta animado para a disputa. O técnico Márcio Zanardi contará com os retornos de Kevin Ramírez (suspensão) e Joaquín Torres (lesão). Por outro lado, Akapo, convocado pela seleção da Guiné Equatorial, é desfalque.

Prováveis escalações

Atlético-GO: Paulo Vitor; Dudu, Adriano Martins, Wallace e Guilherme Romão; Luizão, Ham e Robert Santos; Federico Martínez, Lelê e Jean Dias.



Técnico: Jair Ventura.

Amazonas: João Lopes; Castrillón, Alvariño, Léo Coelho e Fabiano; Larry Vásquez, Guilherme Xavier e Rafael Tavares (Joaquín Torres); Kevin Ramírez, Dener (Diego Torres) e Henrique Almeida.



Técnico: Márcio Zanardi.

Retrospecto

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, no primeiro turno da Série B 2025, quando empataram em 1 a 1, em Manaus. Luan Silva marcou para o Amazonas, de pênalti, e Marcelinho empatou para o Atlético-GO.

Ingryd Oliveira / Atlético-GO

Arbitragem de Atlético-GO x Amazonas

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

Gustavo Ervino Bauermann (SC) Assistente 1: Henrique Neu Ribeiro (SC)

Henrique Neu Ribeiro (SC) Assistente 2: Alexandre de Medeiros Lodetti (SC)

Alexandre de Medeiros Lodetti (SC) VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Ficha técnica

Atlético-GO x Amazonas