Athletico-PR bate o Novorizontino e volta a vencer em casa pela Série B
O Athletico-PR venceu o Novorizontino por 2 a 1, neste sábado, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada, em Curitiba (PR). Airton (contra) e Bruno Zapelli balançaram a rede para os mandantes, enquanto Waguinho anotou a favor da equipe visitante.
Desta maneira, diante do triunfo, o Furacão chegou aos 33 pontos e subiu para a 11ª posição na tabela. A equipe de Odair Hellmann encerrou um jejum de dois meses e meio sem vitória em casa pela Série B. O Tigre, por sua vez, desperdiçou a chance de entrar no G4 da competição. A equipe ocupa o quinto lugar, com 36 pontos.
Pela 25ª rodada da Série B, o Athletico-PR encara o Botafogo-SP, no próximo sábado. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Santa Cruz. Já o Novorizontino enfrenta o Atlético-GO, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O duelo acontece no dia 8 (segunda-feira), às 19h30.
Veja como foi Athletico-PR x Novorizontino
Os mandantes inauguraram o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. Bruno Zapelli recebeu passe de Viveros na entrada da área e finalizou de bico. A bola bateu na trave esquerda, nas costas do goleiro Airton e foi parar dentro do gol.
Já aos 35, o Novorizontino chegou ao gol de empate com Waguinho. Rodrigo Soares levantou na área e encontrou o atacante, que bateu de primeira para o fundo da rede.
Com apenas quatro minutos da etapa complementar, Zapelli aproveitou sobra na área e bateu para o gol, colocando o Furacão novamente na frente do placar.