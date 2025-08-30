Arrasador! Ex-UFC aplica nocaute brutal e conquista título em evento de boxe; veja

Jairzinho Rozenstruik reafirmou sua força no ringue ao conquistar o primeiro título dos pesados do Dirty Boxing Championship. O surinamita nocauteou Rakim Cleveland de forma impressionante no evento principal do DBX 3, realizado na última sexta-feira (29) no The Hangar, no Regatta Harbour, em Miami (EUA), e chegou a 14ª vitória pela via rápida.

O confronto foi rápido e decisivo. Conhecido pela sua potência e agressividade, Rozenstruik não deu chances a Cleveland. Após um início mais cauteloso, ambos se envolveram em uma troca de golpes logo nos primeiros minutos. No entanto, foi o ex-lutador do UFC quem dominou a ação. Ainda no primeiro round, o peso-pesado acertou um golpe preciso que deixou seu oponente inconsciente, garantindo não apenas a vitória, mas também o histórico título de campeão inaugural da categoria (clique aqui ou veja o vídeo abaixo).

Com este resultado, Rozenstruik segue invicto no Dirty Boxing, onde já havia conquistado um nocaute sobre Victor Cardoso em sua estreia, com uma vitória no segundo round. Inicialmente, o adversário seria Rob Perez, mas uma lesão o tirou da luta, sendo substituído por Cleveland.

Carreira no UFC

Rozenstruik, com vasta experiência no kickboxing e MMA, construiu uma carreira sólida no UFC ao longo de seis anos, onde se destacou em seis eventos principais e obteve oito vitórias por nocaute. Sua saída recente da organização gerou surpresa entre os fãs, especialmente por ter ocorrido após uma sequência de duas vitórias, antes de ser derrotado pelo top 3 Sergei Pavlovich, em fevereiro deste ano.

