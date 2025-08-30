Ancelotti elogia "atitude" em goleada e se diz contente com elenco do Botafogo

A goleada por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino neste sábado não apenas recolocou o Botafogo na briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro, mas também trouxe grande alívio ao técnico Davide Ancelotti. Após o jogo, o treinador italiano destacou a qualidade da atuação da equipe e, mais importante, ressaltou a atitude dos jogadores, um fator crucial para o resultado expressivo no Nilton Santos.

"Jogamos um bom jogo, um bom futebol. A gente procura jogar bem, às vezes isso é possível, às vezes não. Mas a atitude sempre tem que ter," disse Ancelotti. "A atitude do time hoje foi positiva. Um jogo que a gente precisava ganhar aqui no Nilton, que é muito importante."

A vitória marcou o fim de um período sem triunfos do Alvinegro em casa pelo Brasileirão, desde a Copa do Mundo de Clubes. Com gols de fora da área de Danilo, Newton e Savarino, e um de Montoro, o time mostrou eficiência e força ofensiva.

Próximo jogo do Botafogo

Apesar de celebrar a grande atuação, Ancelotti não pode esquecer que a janela de transferências está aberta e o elenco sofreu baixas recentes, como as saídas de Cuiabano e John. Questionado sobre a possibilidade de mais reforços ou perdas, o técnico mostrou-se realista, mas otimista com o grupo que tem.

"Temos alguns jogadores liberados para negociar. Como sempre, todo treinador fica contente com reforços no elenco, vamos ver o que acontece," comentou. "Seguramente fico contente com o elenco que temos hoje, espero que vai ser o mesmo elenco na sexta (risos), mas no futebol tudo pode acontecer, na janela de mercado tudo pode acontecer. Vamos estar preparados para tudo."

A goleada de 4 a 1 deu um respiro de tranquilidade para a Data Fifa. O time terá agora um período de folga seguido por uma semana de treinos, fundamental para Ancelotti consolidar sua filosofia tática.

O Botafogo, que chegou aos 35 pontos, utilizará a pausa para se preparar para um confronto decisivo: o clássico contra o Vasco, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, no dia 11 de setembro, no Nilton Santos, antes de encarar o São Paulo pelo Brasileirão no dia 14.