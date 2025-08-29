Zagueiro do Palmeiras está em lista de promessas observadas pelo Barcelona

O Barcelona observa com atenção o zagueiro Luis Benedetti, do Palmeiras. O jogador, de 19 anos, está em uma lista de jovens talentos monitorados pelo clube catalão.

Uma fonte do Barcelona disse ao UOL que Benedetti tem três características interessantes, que fazem dele um ativo raro no mercado: é jovem, alto (1,97m) e canhoto.

A procura por jogadores destas características é intensa nos grandes clubes europeus. No caso do Barcelona, os cinco zagueiros no elenco do clube atualmente são destros: Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Eric García, Andreas Christensen e Jules Kundé.

O Palmeiras não comenta abertamente sobre o interesse do Barcelona, mas uma fonte do clube disse ao UOL que o clube encara a situação com normalidade. O entendimento é que, por ser um jogador jovem e promissor, Benedetti desperte o interesse de equipes de alto nível da Europa.

Em abril deste ano, o Palmeiras renovou o contrato de Benedetti até dezembro de 2029. A multa rescisória, antes de 60 milhões de euros (R$ 380 milhões), foi aumentada — o padrão do clube paulista é de 100 milhões (R$ 640 milhões).

Benedetti tem nove partidas disputadas com a camisa do time principal do Palmeiras, duas delas no Brasileirão deste ano: ele foi titular o jogou os 90 minutos contra Vitória (empate por 2 a 2) e Bahia (derrota por 1 a 0).