Wendell se recupera de lesão e reforça o São Paulo para jogo contra o Cruzeiro

29/08/2025 19h30

O São Paulo ganhou um reforço importante para o duelo contra o Cruzeiro, marcado para este sábado. O lateral esquerdo Wendell se recuperou de lesão e viaja com a delegação ainda nesta noite para Belo Horizonte.

O jogador se recuperava de uma lesão na coxa esquerda desde o final de julho. No dia 31, em duelo de ida da Copa do Brasil, o defensor sentiu dores e deixou o embate contra o Athletico-PR ainda no primeiro tempo.

Desde que se lesionou, Wendell desfalcou o São Paulo nos últimos sete jogos, incluindo a partida de volta contra o Athletico-PR, que acabou com o time eliminado, e a classificação às quartas de final da Libertadores.


Agora, o lateral terá que seguir disputando vaga com Enzo Díaz, consolidado na posição desde a chegada do técnico Hernán Crespo. O retorno do jogador é importante para o Tricolor, que tinha à disposição apenas o argentino e o jovem Patryck Lanza.

Wendell chegou ao São Paulo no começo do ano com status de titular, mas sofreu em seus primeiros jogos e viu Enzo assumir a titularidade da posição. Até a lesão, o jogador vinha ganhado espaço com Crespo e auxiliado a equipe com boas atuações. Ao todo, ele soma duas assistências em 16 jogos pelo Tricolor.

O clube do Morumbis busca vencer o Cruzeiro para manter a boa fase no Brasileirão. A equipe ocupa a sétima colocação, com 32 pontos, nove a menos que o time mineiro, terceiro colocado. O duelo, válido pela 22ª rodada, está agendado para as 21h (de Brasília), no Mineirão.

