Topo

Esporte

Vojvoda é regularizado no BID e pode estrear pelo Santos no Brasileirão

29/08/2025 13h36

Novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira. O argentino assinou um vínculo válido até o fim de 2026.

O primeiro compromisso do treinador à frente do Santos está marcado para este domingo, quando recebe o Fluminense, às 16h00 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vojvoda regularizado no BID. (Foto: Reprodução)

O duelo com o Tricolor das Laranjeiras marca o início do primeiro trabalho do comandante argentino após sua passagem pelo Fortaleza. Vojvoda chegou ao Fortaleza em 2021, ficou quatro anos na equipe e conquistou cinco títulos: três Campeonatos Cearenses e duas Copas do Nordeste.

Vojvoda chega ao Santos com uma difícil missão: afastar a equipe da zona de rebaixamento. O argentino foi anunciado na última sexta-feira, depois de Cleber Xavier ter sido demitido após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco.

Enquanto Vojvoda não estava regularizado, ele viu de longe o interino Matheus Bachi comandar o Santos na derrota por 2 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova.

Fase do Santos

O Santos é o 15º colocado do Brasileirão, com 21 pontos, apenas dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Eliminado das copas, o Peixe tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Abel comanda treino técnico e de jogadas específicas, e Palmeiras intensifica preparação para o Derby

Memphis Depay é convocado para as Eliminatórias pela Holanda

Vitória solicita retorno de volante Dudu, ex-Ponte Preta

Tottenham anuncia a contratação do holandês Xavi Simons

Flamengo e Prefeitura firmam compromisso e clube mantém terreno de futuro estádio no Gasômetro

Vasco faz proposta por Alan Saldivia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo

Merab Dvalishvili surpreende ao estipular prazo para aposentadoria

Messi indica último jogo na Argentina pela seleção: 'Vai ser especial'

Com Neymar em campo, Santos avança em preparação para enfrentar o Fluminense

Jefté revela "choque" com interesse do Palmeiras e expressa admiração por Abel: "Queria vir de qualquer maneira"

Fernando Barrichello, filho de Rubinho, é anunciado pela AIX para a temporada de 2026 da F-3