Vojvoda é regularizado no BID e pode estrear pelo Santos no Brasileirão

Novo técnico do Santos, Juan Pablo Vojvoda foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF nesta sexta-feira. O argentino assinou um vínculo válido até o fim de 2026.

O primeiro compromisso do treinador à frente do Santos está marcado para este domingo, quando recebe o Fluminense, às 16h00 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vojvoda regularizado no BID. (Foto: Reprodução)

O duelo com o Tricolor das Laranjeiras marca o início do primeiro trabalho do comandante argentino após sua passagem pelo Fortaleza. Vojvoda chegou ao Fortaleza em 2021, ficou quatro anos na equipe e conquistou cinco títulos: três Campeonatos Cearenses e duas Copas do Nordeste.

Vojvoda chega ao Santos com uma difícil missão: afastar a equipe da zona de rebaixamento. O argentino foi anunciado na última sexta-feira, depois de Cleber Xavier ter sido demitido após a goleada de 6 a 0 sofrida para o Vasco.

Enquanto Vojvoda não estava regularizado, ele viu de longe o interino Matheus Bachi comandar o Santos na derrota por 2 a 0 para o Bahia, na Fonte Nova.

Fase do Santos

O Santos é o 15º colocado do Brasileirão, com 21 pontos, apenas dois a mais que o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Eliminado das copas, o Peixe tem apenas o Campeonato Brasileiro para disputar.