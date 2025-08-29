Topo

Vitória solicita retorno de volante Dudu, ex-Ponte Preta

29/08/2025 14h14

O Vitória oficializou, nesta sexta-feira (29), o retorno do volante Dudu, de 26 anos, que estava emprestado à Ponte Preta para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador já se apresentou no Barradão, já treinou com o grupo e deve reforçar o Rubro-Negro na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

A volta de Dudu foi possível graças a uma cláusula no contrato de empréstimo, que permitia ao Vitória solicitar o retorno imediato do atleta. O movimento segue a mesma estratégia aplicada recentemente com o zagueiro Camutanga, que também retornou de empréstimo ? no caso dele, junto ao Remo. Ambos já se reintegraram ao elenco.

Pela Ponte Preta, Dudu foi titular na maior parte da campanha, somando 23 jogos, 15 como titular, com dois gols marcados. Apesar do bom desempenho, o volante também acumulou dez cartões amarelos e três expulsões. Segundo informações do ge, a rescisão do empréstimo foi acelerada por atrasos salariais no clube paulista, que levaram à saída de jogadores e até do técnico Alberto Valentim.

Com vínculo no Vitória até o fim de 2026, Dudu retorna a um ambiente em que foi protagonista. Campeão da Série B em 2023 e do Campeonato Baiano em 2024, o volante se destacou como peça-chave na equipe antes de ser emprestado. Agora, ele chega para disputar posição em um setor que conta com Baralhas, Ronald, Pepê, Willian Oliveira, Rúben Ismael e Ricardo Ryller.

Dudu deve ser novidade no duelo do próximo domingo (31), contra o Atlético-MG, às 18h30 (de Brasília), no Barradão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

