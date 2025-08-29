Vitinho, do Botafogo, substitui Vanderson e é convocado à Seleção Brasileira

O lateral-direito Vitinho, do Botafogo, foi convocado nesta sexta-feira (29) pelo técnico Carlo Ancelotti para os dois últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026, contra Chile e Bolívia. O atleta ocupará o lugar de Vanderson, do Mônaco, que foi desconvocado após uma avaliação médica conjunta entre o clube francês e a Seleção Brasileira.

A decisão visa garantir que o time entre em campo com todos os jogadores em condições ideais de competição.

Esta não é a primeira mudança na lista de Ancelotti para a reta final das Eliminatórias. Recentemente, o treinador convocou o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, para substituir Joelinton, do Newcastle, que sofreu uma lesão durante jogo pelo Campeonato Inglês. Além disso, Alex Sandro, do Flamengo, precisou ser cortado da convocação, mas o técnico optou por não chamar outro lateral-esquerdo.

Vitinho chega para reforçar a lateral direita, trazendo experiência e consistência após boas atuações pelo Botafogo na temporada. Ele se junta a nomes de destaque como Marquinhos, Gabriel Magalhães, Lucas Paquetá e Raphinha, compondo um grupo que busca assegurar a classificação e consolidar a liderança do Brasil na competição.

O Brasil encara o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, partida que marca a primeira vez sob o comando de Ancelotti no estádio. Em seguida, no dia 9 de setembro, a Seleção visita a Bolívia, em El Alto, para fechar a fase classificatória.