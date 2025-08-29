Topo

Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, à seleção após corte de Vanderson

Vitinho foi convocado por Ancelotti para defender a seleção brasileira - Vítor Silva/Botafogo
Vitinho foi convocado por Ancelotti para defender a seleção brasileira Imagem: Vítor Silva/Botafogo
29/08/2025 16h53

O lateral-direito Vanderson, do Monaco, foi cortado da lista de convocados de Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira na Data Fifa de setembro. Para o seu lugar, o italiano convocou Vitinho, do Botafogo.

O que aconteceu

Vanderson foi desconvocado após uma conversa entre os departamentos médicos da seleção e do Monaco.

Vitinho vive a sua primeira convocação para a seleção. Ele acumula jogos seleção sub-20, mas nunca havia sido chamado para a principal.

O Brasileirão chega a cinco jogadores na lista para os jogos contra Chile e Bolívia: Hugo Souza, Vitinho, Fabrício Bruno, Jean Lucas e Kaio Jorge. A lista tinha Alex Sandro, mas ele foi cortado por lesão.

Este é o terceiro corte feito por Ancelotti na convocação realizada na semana passada. Joelinton e Alex Sandro, ambos por lesão, foram cortados. Na ocasião, o técnico italiano chamou apenas Jean Lucas para o meio. Como já tinha outros dois laterais-esquerdos na lista original, ele optou por não substituir o jogador do Flamengo.

Wesley deve ser o titular da lateral direita nos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. Na última Data Fifa, Vanderson foi o dono da posição.

Como está a lista?

  • Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)
  • Laterais-esquerdos: Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit)
  • Laterais-direitos: Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma)
  • Zagueiros: Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)
  • Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham)
  • Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)

