Ancelotti convoca Vitinho, do Botafogo, à seleção após corte de Vanderson
O lateral-direito Vanderson, do Monaco, foi cortado da lista de convocados de Carlo Ancelotti para os jogos da seleção brasileira na Data Fifa de setembro. Para o seu lugar, o italiano convocou Vitinho, do Botafogo.
O que aconteceu
Vanderson foi desconvocado após uma conversa entre os departamentos médicos da seleção e do Monaco.
Vitinho vive a sua primeira convocação para a seleção. Ele acumula jogos seleção sub-20, mas nunca havia sido chamado para a principal.
O Brasileirão chega a cinco jogadores na lista para os jogos contra Chile e Bolívia: Hugo Souza, Vitinho, Fabrício Bruno, Jean Lucas e Kaio Jorge. A lista tinha Alex Sandro, mas ele foi cortado por lesão.
Este é o terceiro corte feito por Ancelotti na convocação realizada na semana passada. Joelinton e Alex Sandro, ambos por lesão, foram cortados. Na ocasião, o técnico italiano chamou apenas Jean Lucas para o meio. Como já tinha outros dois laterais-esquerdos na lista original, ele optou por não substituir o jogador do Flamengo.
Wesley deve ser o titular da lateral direita nos jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias. Na última Data Fifa, Vanderson foi o dono da posição.
Como está a lista?
- Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)
- Laterais-esquerdos: Caio Henrique (Monaco) e Douglas Santos (Zenit)
- Laterais-direitos: Vitinho (Botafogo) e Wesley (Roma)
- Zagueiros: Alexsandro Ribeiro (Lille), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal) e Marquinhos (PSG)
- Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Jean Lucas (Bahia) e Lucas Paquetá (West Ham)
- Atacantes: Estêvão (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona) e Richarlison (Tottenham)