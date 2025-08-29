Virna Jandiroba vibra com chance de disputar cinturão no UFC: "Vamos trabalhar"

Virna Jandiroba viveu nesta quinta-feira (28) um dos momentos mais marcantes de sua carreira. Após o anúncio oficial de que vai disputar o cinturão vago do peso-palha (52 kg) contra Mackenzie Dern, a brasileira compartilhou sua reação com os fãs nas redes sociais - e não escondeu a emoção.

Nos stories do Instagram, Virna apareceu comemorando com a mãe e exibindo um largo sorriso. Em clima de descontração, a lutadora celebrou o feito com leveza e gratidão, visivelmente tocada pelo momento (clique aqui).

"Saiu a notícia. Cadê o sorriso? Vou lutar pelo cinturão. Ainda bem que mamãe disse que só vai cortar o cabelo quando eu ganhar o cinturão!", contou, entre risos e emoção.

Minutos depois, ela voltou a falar diretamente com os seguidores sobre a ansiedade que sentia até a confirmação ser divulgada. O alívio de finalmente poder dividir a novidade com o público ficou evidente em seu tom (clique aqui).

"Estava me coçando pra contar pra vocês essa notícia, pra contar pras pessoas que vou lutar pelo cinturão! Mas não podia. Mas enfim, está anunciado, vamos trabalhar!", declarou a baiana.

A disputa contra Dern valerá o título deixado por Weili Zhang. A chinesa optou por subir para o peso-mosca (57 kg), onde fará uma superluta contra Valentina Shevchenko, pelo cinturão da categoria.

Revanche com peso histórico

O confronto entre Jandiroba e Mackenzie será uma revanche com sabor especial. As duas mediram forças pela primeira vez em dezembro de 2020, no UFC 256, com vitória de Dern por decisão unânime após três rounds equilibrados e disputados majoritariamente em pé - algo curioso para duas especialistas no jiu-jitsu.

A norte-americana, que também possui cidadania brasileira, é uma das únicas três atletas que já venceram Virna em sua trajetória no MMA profissional. Agora, quase cinco anos depois, o reencontro acontece em circunstâncias completamente diferentes - com o título da divisão em jogo.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok