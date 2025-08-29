Verstappen é pessimista para grid do GP da Holanda após treino ruim: 'Difícil ficar entre os 5'

Max Verstappen demonstrou enorme insatisfação após dos dois primeiros treinos livres no circuito de Zandvoort, nesta sexta-feira, para o GP da Holanda. Mesmo correndo em casa, onde venceu três das últimas quatro edições, o piloto da Red Bull adotou um tom cético para a corrida de domingo, já prevendo ser difícil largar entre os cinco melhores.

Na primeira atividade do dia, o tetracampeão terminou na sexta colocação. Melhorou uma posição no segundo treino, ainda assim reclamou dos "mesmos problemas" que a Red Bull vinha sofrendo antes da pausa para as férias, enquanto a McLaren, líder dos Mundiais de Pilotos e Construtores sobrou na pista com Lando Norris na frente.

Verstappen terminou a sessão quase um segundo atrás de Norris e ainda foi parar na brita na curva 1 após uma bandeira quadriculada ter travado em largada do treino. "Acho que vai ser difícil ficar entre os cinco primeiros", disse Verstappen, já temendo um classificatório complicado.

"Ainda estou lutando com as mesmas coisas e, mais uma vez, tentamos muitas mexidas no carro, mas isso realmente não parece mudar nada em termos do meu problema", disparou. "Vamos procurar durante a noite encontrar alguma melhora (para o classificatório), mas não espero uma reviravolta drástica. É complicado, além disso, o traçado da pista provavelmente não se adapta aos problemas que temos com o carro."

O companheiro de equipe da Red Bull, Yuki Tsunoda, esteve mais perto de Verstappen nesta sexta-feira ao terminar em sétimo. Em dia de treino acidentado, o japonês também sofreu uma pequena saída de pista na curva 12.

Sob crescente pressão na escuderia, Tsunoda não marca pontos faz sete corridas e precisa de resposta nesses 10 Grandes Prêmios que restam. "Para ser sincero, o TL1 começou muito bem. Depois, tive algumas dificuldades, mas quando você tenta extrair desempenho, isso pode acontecer", justificou.

"Obviamente não foi o ideal (sair da pista), mas ao mesmo tempo, pelo menos eu conheço o limite, e o TL2 foi um pouco mais de organização. Acho que o trecho curto correu bem, um pouco de ajuste fino, eu acho, mas no trecho longo, senti um pouco mais de limitação."