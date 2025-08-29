Veja opções de Crespo para o ataque do São Paulo no duelo contra o Cruzeiro

O técnico Hernán Crespo vai precisar quebrar a cabeça para escalar o ataque do São Paulo para o duelo contra o Cruzeiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste sábado, às 21 horas (de Brasília), no Mineirão.

Isso porque o argentino perdeu André Silva, que se tornou o terceiro centroavante do São Paulo a sofrer uma lesão nos ligamentos do joelho na temporada, junto com Jonathan Calleri e o jovem Ryan Francisco.

Para o duelo contra o Cruzeiro, Juan Dinenno poderia ser opção na posição, mas não poderá atuar por questões contratuais. Assim, Crespo deve escalar Gonzalo Tapia como o centroavante da equipe. Inclusive, foi ele que entrou no lugar de André Silva e marcou o segundo gol do São Paulo na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo.

Hernán Crespo ainda pode improvisar outros jogadores na posição, como Luciano e Ferreirinha. Além disso, o treinador argentino tem a opção do jovem Henrique Carmo, de apenas 18 anos de idade.

Lucas Moura, que também poderia ser uma possibilidade, segue um cronograma especial para se recuperar de uma lesão no joelho direito e vai desfalcar o Tricolor na partida contra o Cruzeiro. Neste sábado, o atacante vai passar por novo exame após reclamar de dores na região.

O São Paulo ocupa a 7ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 32 pontos. Por outro lado, o Cabuloso é o 3º colocado, com 41 pontos somados.