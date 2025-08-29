Veja jogadores que miram nova vida no Santos após a chegada de Vojvoda

A mudança de comissão técnica no Santos dá esperanças para que alguns jogadores ganhem mais espaço. A seguir, veja quem pode dar a volta por cima com a contratação de Juan Pablo Vojvoda.

Zé Ivaldo



O zagueiro chegou a ser afastado na reta final da passagem de Cleber Xavier pela Vila Belmiro. O defensor de 28 anos era titular absoluto até junho, mas perdeu espaço depois de alguns erros.

A última partida de Zé Ivaldo foi em 19 de julho, na derrota de 3 a 0 para o Mirassol, fora de casa. Desde então, nem sequer foi mais relacionado. Ao todo, são 26 aparições na temporada, sendo 24 como titular.

JP Chermont



O lateral direito subiu ao profissional com grandes expectativas e foi bastante utilizado em 2024, durante a Série B. Nesta temporada, porém, ainda não conseguiu se firmar.

O Menino da Vila soma apenas 14 partidas, das quais foi titular em 10. O seu último embate foi em 4 de maio, na derrota de 1 a 0 para o Grêmio. Na ocasião, entrou já no final do jogo.

Hyan



O volante é outro garoto que ainda tenta se firmar no time de cima. O jogador de 21 anos entrou nos minutos finais da derrota de 2 a 0 para o Bahia, no último domingo. Na temporada, disputou dois compromissos apenas.

Thaciano



Um dos reforços do Santos para este ano, o mei0-campista até recebeu bastante oportunidades no começo da temporada, especialmente com Pedro Caixinha, porém não agradou aos torcedores e recebeu diversas críticas.

Com Cleber Xavier, Thaciano jogou poucos jogos. Ele não entra em campo desde 19 de julho, no revés para o Mirassol. Ao todo, são 23 aparições, mas só oito como titular.

Deivid Washington



O atacante voltou com altas expectativas após a rápida passagem pela Europa. O Menino da Vila, entretanto, ainda não embalou.

Deivid não balança as redes desde 27 de abril, na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino. Desde então, entrou em campo mais 13 vezes.

Tiquinho Soares



O experiente centroavante até vem recebendo chances, porém não está correspondendo e espera afastar a má fase com Vojvoda. O jogador de 34 anos não marca um gol desde o dia 20 de abril, no revés de 2 a 1 para o São Paulo.

Ao todo, Tiquinho entrou em campo 29 vezes, sendo 22 como titular, marcou seis tentos e quatro assistências.

Atividades de hoje e entrevista com Rollheiser!

O primeiro jogo de Vojvoda será no domingo, contra o Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 16 horas (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.