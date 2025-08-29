Vasco fecha com capitão da seleção da Venezuela sub-20 e meia do Olímpia

O Vasco tem ampliado seu horizonte e prospectado jovens talentos do mercado sul-americano. Após acertar com o meia Brayan Grance, do Olímpia, o UOL apurou que o clube encaminhou a contratação do atacante Santos Torrealba, atacante do Zamora e capitão da seleção sub-20 da Venezuela. Ambos têm 18 anos e chegam por empréstimo de um ano com opção de compra.

O que aconteceu

Torrealba e Grance já atuam pelo profissional de suas respectivas equipes, mas a princípio chegam ao Cruzmaltino para o sub-20 num processo de transição. A informação inicial de Torrealba foi dada pelo Lance! e confirmada pelo UOL. As negociações foram conduzidas pelo empresário Marco Vanzini, da CAA Castellar.

No caso de Grance, o Vasco já está na fase de troca de documentos e quem conduz é o gerente executivo da base vascaína, Rodrigo Dias. O jovem de 1,88m foi eleito nesta temporada o melhor jogador do Paraguai nascido em 2007.

Já Torrealba é um ponta-esquerda. Suas principais habilidades são a velocidade e o perfil de liderança.

A prospecção foi feita pelo scout do Vasco com o aval do presidente Pedrinho e o do diretor-técnico Felipe. A operação não passou pelo diretor-executivo do profissional, Admar Lopes.

Vasco precisa acertar todas as partes burocráticas até o dia 2 de setembro. A data marca o fim da janela de transferências.