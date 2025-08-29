Topo

Vasco faz proposta por Alan Saldivia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo

Alan Saldivia, jogador do Colo-Colo - Divulgação/Twitter oficial do Colo-Colo
do UOL

Colunista do UOL

29/08/2025 14h09

O Vasco da Gama apresentou uma proposta formal para contratar o zagueiro uruguaio Alan Saldivia, do Colo-Colo.

A oferta prevê um empréstimo com custo de US$ 300 mil (R$ 1,6 milhão) e inclui a obrigação de compra de 80% dos direitos do jogador por US$ 1,5 milhão (R$ 8,1 milhões), caso determinadas metas sejam atingidas.

O defensor, de 22 anos, é considerado uma das promessas do futebol uruguaio e vem se consolidando como titular na equipe chilena. A diretoria vascaína espera resposta nos próximos dias para avançar na negociação.

Esporte

