Topo

Esporte

Vasco desiste da contratação do zagueiro Nathan Silva

29/08/2025 17h53

O zagueiro Nathan Silva não defenderá o Vasco. Nesta sexta-feira, o Cruzmaltino desistiu da negociação após o Pumas, do México, recusar a oferta de 5,2 milhões de dólares (cerca de R$ 28,1 milhões). A informação foi publicada pelo jornalista Venê Casagrande.

Revelado pelo Atlético-MG, Nathan fez parte do elenco campeão do Campeonato Mineiro, da Copa do Brasil e do Brasileirão de 2021. Em 2023, foi vendido ao clube mexicano, onde já soma 88 jogos, cinco gols e uma assistência.

A busca por reforços para a defesa segue como prioridade no Vasco, setor considerado o mais carente do elenco por Fernando Diniz. A pedido do treinador, o clube já acertou a contratação de Robert Renan e negocia a chegada do colombiano Carlos Cuesta.

A equipe carioca volta aos gramados neste domingo, contra o Sport, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

