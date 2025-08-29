UFC Rio ganha pôster oficial com Charles do Bronx em destaque

A poucas semanas do aguardado retorno do UFC ao Brasil, a organização divulgou nesta quinta-feira (29) o pôster oficial do UFC Rio, agendado para o dia 11 de outubro, na Farmasi Arena, no Rio de Janeiro. Como era de se esperar, a arte traz forte presença das cores verde e amarela, destacando um clima patriótico e a tradição brasileira no MMA.

Em destaque no centro da imagem promocional está a luta principal entre Charles 'do Bronx' Oliveira e Rafael Fiziev. O confronto entre o ex-campeão dos leves (70 kg) e o perigoso striker promete estremecer a divisão e pode colocar o vencedor na rota direta pelo cinturão.

Os ingressos para o evento se esgotaram em poucas horas após o início das vendas. A expectativa é de casa cheia e um ambiente vibrante, com a torcida brasileira empurrando os atletas da casa do início ao fim da noite.

Card

Além do duelo principal, o UFC Rio contará com um card repleto de representantes brasileiros, incluindo nomes consagrados, ex-campeões e novas promessas do esporte. Entre os combates já anunciados, Deiveson Figueiredo enfrenta Montel Jackson em disputa pelo peso-galo (61 kg), enquanto Vicente Luque mede forças com Santiago Ponzinibbio em duelo entre dois experientes strikers da divisão meio-médio (77 kg).

A divisão dos pesos-pesados também terá forte participação nacional. Jhonata Diniz encara Mario Pinto, Valter Walker enfrenta Mohammed Usman, e Vitor Petrino colide com Thomas Petersen.

Outras lutas:

Gabriel Bonfim vs Randy Brown

Ricardo Ramos vs Kaan Ofli

Lucas Almeida vs Michael Aswell

Jafel Filho vs Clayton Carpenter

Lucas Rocha vs Stewart Nicoll

Beatriz Mesquita vs Irina Alekseeva

Julia Polastri vs Karolina Kowalkiewicz

Alô, Rio de Janeiro! ?.

O pôster oficial do #UFCRio está AQUI! ??

Quem aí está ansioso para ver o Octógono mais famoso do mundo de volta ao Brasil?

11 de outubro | Assista ao vivo no @UFCFightPassBR! pic.twitter.com/SW0OeI97U0

- UFC Brasil (@UFCBrasil) August 29, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok