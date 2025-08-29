UFC 322: Campeões despontam como zebras nas apostas contra Makhachev e Zhang

Não demorou muito para que as bolsas de apostas divulgassem as 'odds' (probabilidades) iniciais para as duas lutas principais do UFC 322, anunciadas oficialmente na última quinta-feira (28). E curiosamente, os dois campeões envolvidos nas disputas foram apontados como azarões diante dos desafiantes aos seus respectivos títulos, que serão colocados em jogo no evento programado para acontecer no dia 15 de novembro, no 'Madison Square Garden', em Nova York (EUA).

De acordo com o site especializado 'BetOnline', na luta principal do UFC 322, Islam Makhachev surge como favorito para o duelo contra Jack Della Maddalena, válido pelo cinturão meio-médio (77 kg) da organização. O desafiante russo, ex-detentor do título dos leves (70 kg), aparece com a 'odd' de - 250, enquanto o campeão australiano desponta como zebra, com a 'odd' inicial de +210.

Sendo assim, para lucrar 100 dólares com uma potencial vitória de Makhachev, um indivíduo deve investir 250 dólares. Por outro lado, caso uma pessoa aposte 100 dólares no triunfo de Della Maddalena e o cenário se concretize, o retorno financeiro deste apostador será de 210 dólares.

Chinesa favorita

Assim como na luta principal, a avaliação dos 'oddsmakers' - profissionais responsáveis por avaliar e definir as probabilidades de cada resultado - sobre o 'co-main event' também aponta favoritismo à desafiante. Ex-campeã peso-palha (52 kg), Zhang Weili abdicou do seu cinturão para subir de categoria e tentar seu segundo título no Ultimate em divisões diferentes, desta vez no peso-mosca (57 kg). De acordo com a 'BetOnline', a chinesa surge com a odd -120, o que determina que é possível lucrar 100 dólares a cada 120 dólares apostados, em caso de triunfo da atleta asiática.

Por outro lado, a campeã Valentina Shevchenko tentará manter seu reinado na divisão dos moscas, o qual só foi interrompido anteriormente pela mexicana Alexa Grasso, durante pouco mais de um ano. A atleta do Quirguistão, no entanto, desponta como zebra para a disputa no UFC 322, com a odd inicial de +100. Com isso, uma vitória de 'Bullet' renderia 100 dólares de lucro para cada 100 dólares apostados.

