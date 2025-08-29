Topo

Transmissão ao vivo de Operário x Coritiba pela Série B: veja onde assistir

Sebastián Gómez celebra gol do Coritiba Imagem: JP Pacheco / Coritiba
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

29/08/2025 18h00

Operário e Coritiba entram em campo na noite de hoje, às 19h (de Brasília), no Germano Krügger, em Ponta Grossa, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir? ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma) transmitem o jogo ao vivo.

O Operário está no meio da tabela e quer a vitória para diminuir a distância para o G4. O Fantasma venceu o Paysandu por 2 a 1 na rodada passada.

O Coritiba é o vice-líder e vem em uma sequência de três empates e duas vitórias nos últimos cinco jogos. O Coxa empatou em 0 a 0 com o Remo, jogando em casa, no último confronto que fez pela Série B.

Operário x Coritiba -- Série B do Brasileiro

  • Data e hora: 29 de agosto, às 19h (de Brasília)
  • Local: Germano Krügger, em Ponta Grossa (PR)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

