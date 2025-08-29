Topo

Esporte

Tottenham anuncia a contratação do holandês Xavi Simons

29/08/2025 14h13

O Tottenham anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do meia Xavi Simons, vindo do Leipzig, da Alemanha. O holandês assinou por cinco anos, com a opção de renovar por mais dois, e permanece no clube inglês até junho de 2030.

"Estou muito feliz e mal posso esperar para começar. Venho sonhando com isso há muito tempo. É um grande clube. Quando conheci o treinador, soube imediatamente que este era o lugar certo para mim. Vou trazer criatividade para a equipe, mas também muito trabalho e disciplina. Quero fazer tudo o que puder para vencer, pelo time e também pelos torcedores", disse Xavi Simons ao site do Tottenham.

Contratações do Tottenham

Os ingleses pagaram cerca de R$ 380 milhões para fechar a contratação do jogador, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Xavi Simons vai usar o número 7 na camisa.

Essa foi a sétima contratação do Tottenham para a temporada. Antes, os zagueiros Luka Vuskovic, Kevin Danso e Kota Takai, o meia João Palhinha e os atacantes Mohammed Kudus e Mathys Tel foram anunciados pelo clube.

O Tottenham volta a campo neste sábado, às 11 horas (de Brasília), quando recebe o Bournemouth, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, no Tottenham Hotspur Stadium. Os Spurs ocupam a vice-liderança, com seis pontos. O time visitante é o 9º colocado, com três pontos.

Carreira de Xavi Simons

Formado pelas categorias de base do Barcelona, Xavi Simons foi revelado pelo Paris Saint-Germain em 2021. Com poucas oportunidades no clube francês, o jovem foi vendido ao PSV, da Holanda, em julho de 2022.

Com 22 gols e 11 assistências em 48 jogos, além dos títulos do Campeonato Holandês e da Copa da Holanda, Xavi se destacou pela equipe e foi recontratado pelo PSG um ano depois. Imediatamente, foi emprestado e em seguida comprado em definitivo pelo Leipzig, da Alemanha.

No clube alemão, o jogador disputou 78 jogos, balançou as redes 22 vezes, deu 24 passes para gol e levantou a Supercopa da Alemanha, em 2023. Na última temporada, foram 11 gols e oito assistências, em 33 partidas.

Com a camisa da seleção da Holanda, Xavi Simons já entrou em campo 28 vezes, marcou cinco gols e deu quatro assistências.

"Ele ainda é jovem, mas já tem boa experiência e, nos últimos anos, disputou muitas partidas em alto nível. Xavi já demonstrou sua capacidade de marcar gols e dar assistências, jogando como camisa 10 ou aberto pela esquerda. Ele também tem uma ótima visão de jogo para acionar os companheiros e quebrar defesas. Sei que vai chegar para fazer parte de uma boa equipe que já vem trabalhando duro em conjunto", analisou Thomas Frank, treinador do Tottenham.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Patati é anunciado pelo AZ Alkmaar, da Holanda; veja quanto o Santos irá lucrar

Alcaraz arrasa italiano, vai às oitavas do US Open e supera marca de Djokovic

Matheuzinho não tem lesão, mas deve desfalcar Corinthians no Derby

Alcaraz sente dores, mas vence fácil e alcança as oitavas no US Open

Abel comanda treino técnico e de jogadas específicas, e Palmeiras intensifica preparação para o Derby

Memphis Depay é convocado para as Eliminatórias pela Holanda

Vitória solicita retorno de volante Dudu, ex-Ponte Preta

Tottenham anuncia a contratação do holandês Xavi Simons

Flamengo e Prefeitura firmam compromisso e clube mantém terreno de futuro estádio no Gasômetro

Vasco faz proposta por Alan Saldivia, zagueiro uruguaio do Colo-Colo

Merab Dvalishvili surpreende ao estipular prazo para aposentadoria