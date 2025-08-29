Tottenham anuncia a contratação do holandês Xavi Simons

O Tottenham anunciou, nesta sexta-feira, a contratação do meia Xavi Simons, vindo do Leipzig, da Alemanha. O holandês assinou por cinco anos, com a opção de renovar por mais dois, e permanece no clube inglês até junho de 2030.

"Estou muito feliz e mal posso esperar para começar. Venho sonhando com isso há muito tempo. É um grande clube. Quando conheci o treinador, soube imediatamente que este era o lugar certo para mim. Vou trazer criatividade para a equipe, mas também muito trabalho e disciplina. Quero fazer tudo o que puder para vencer, pelo time e também pelos torcedores", disse Xavi Simons ao site do Tottenham.

Contratações do Tottenham

Os ingleses pagaram cerca de R$ 380 milhões para fechar a contratação do jogador, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. Xavi Simons vai usar o número 7 na camisa.

Essa foi a sétima contratação do Tottenham para a temporada. Antes, os zagueiros Luka Vuskovic, Kevin Danso e Kota Takai, o meia João Palhinha e os atacantes Mohammed Kudus e Mathys Tel foram anunciados pelo clube.

O Tottenham volta a campo neste sábado, às 11 horas (de Brasília), quando recebe o Bournemouth, pela terceira rodada do Campeonato Inglês, no Tottenham Hotspur Stadium. Os Spurs ocupam a vice-liderança, com seis pontos. O time visitante é o 9º colocado, com três pontos.

Carreira de Xavi Simons

Formado pelas categorias de base do Barcelona, Xavi Simons foi revelado pelo Paris Saint-Germain em 2021. Com poucas oportunidades no clube francês, o jovem foi vendido ao PSV, da Holanda, em julho de 2022.

Com 22 gols e 11 assistências em 48 jogos, além dos títulos do Campeonato Holandês e da Copa da Holanda, Xavi se destacou pela equipe e foi recontratado pelo PSG um ano depois. Imediatamente, foi emprestado e em seguida comprado em definitivo pelo Leipzig, da Alemanha.

No clube alemão, o jogador disputou 78 jogos, balançou as redes 22 vezes, deu 24 passes para gol e levantou a Supercopa da Alemanha, em 2023. Na última temporada, foram 11 gols e oito assistências, em 33 partidas.

Com a camisa da seleção da Holanda, Xavi Simons já entrou em campo 28 vezes, marcou cinco gols e deu quatro assistências.

"Ele ainda é jovem, mas já tem boa experiência e, nos últimos anos, disputou muitas partidas em alto nível. Xavi já demonstrou sua capacidade de marcar gols e dar assistências, jogando como camisa 10 ou aberto pela esquerda. Ele também tem uma ótima visão de jogo para acionar os companheiros e quebrar defesas. Sei que vai chegar para fazer parte de uma boa equipe que já vem trabalhando duro em conjunto", analisou Thomas Frank, treinador do Tottenham.