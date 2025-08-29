Top 15 dos meio-médios, Gabriel Marretinha enfrenta rival jamaicano no UFC Rio

O card que marca o retorno do Ultimate ao Brasil já está bem próximo de sua forma final. Com Charles 'Do Bronx' como atração principal, o evento do UFC Rio, programado para o dia 11 de outubro, teve novos confrontos anunciados pela empresa na última quinta-feira (28). Dentre eles, a disputa entre Gabriel Bonfim, o 'Marretinha', e o jamaicano Randy Brown, pela categoria dos meio-médios (77 kg).

Número 14 do ranking e considerado uma das maiores promessas do MMA nacional na categoria, Gabriel chega ao UFC Rio embalado por três vitórias consecutivas. Do outro lado do octógono, porém, estará um adversário que pretende usar a experiência a seu favor. Atleta do Ultimate há quase uma década, Randy Brown já disputou 20 lutas na empresa - mais que o triplo do brasileiro, que já entrou em ação seis vezes na liga presidida por Dana White.

"Vamos família! Muito feliz em anunciar nosso próximo desafio! Vamos nessa, UFC Rio! Que Deus nos abençoe", escreveu o brasiliense, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).

Pedido negado

Apesar de estar prestes a competir em solo nacional e com torcida a favor, Marretinha não teve seu desejo maior atendido. Após emplacar sua terceira vitória seguida e entrar no top 15, o brasileiro fez um pedido para enfrentar o ex-campeão interino Colby Covington, atual número 10, na rodada seguinte. O desafio, porém, não acabou surtindo o efeito esperado - ao menos por ora. Sendo assim, Gabriel terá que defender sua posição na divisão contra Randy Brown, um rival atualmente desranqueado.

Outras lutas anunciadas

Além de Marretinha vs Brown, o Ultimate anunciou mais três combates para o UFC Rio. Também ranqueado, mas na categoria peso-pesado, Valter Walker tenta ampliar a boa fase contra Mohammed Usman, irmão do ex-campeão Kamaru. Já na divisão dos penas (66 kg), Ricardo 'Carcacinha' encara Kaan Ofli, enquanto Lucas Almeida mede forças com Michael Aswell.

