Top 10 dos penas aponta Jean Silva como provável próximo desafiante ao cinturão

Com os holofotes voltados para a movimentada divisão dos pesos-pena (66 kg) do UFC, Youssef Zalal, atual número 9 do ranking, trouxe uma análise ponderada sobre os próximos desdobramentos na corrida pelo cinturão. Em entrevista ao portal 'MMA Junkie', o marroquino avaliou o confronto entre Diego Lopes e Jean Silva, que acontece no dia 13 de setembro, no Noche UFC, em San Antônio (EUA), e apostou que dali pode sair o próximo desafiante ao título da categoria.

Silva chega invicto na organização, com cinco vitórias por via rápida, incluindo uma finalização recente sobre Bryce Mitchell. Já Lopes, que disputou o título contra Alexander Volkanovski no UFC 314, tenta se recuperar do revés. O embate tem gerado grande expectativa, não apenas pelos estilos agressivos dos atletas, mas também pelas possíveis implicações no topo da categoria.

"É uma luta difícil. Jean parece muito confiante, mas o Diego é duro, perigoso e tem treinado bastante wrestling", destacou Zalal.

Apesar da cautela na previsão, o peso-pena acredita que um desempenho dominante do atleta da 'Fighting Nerds' pode ser o suficiente para colocá-lo diretamente na rota pelo título. Para ele, a forma como o resultado for conquistado pode pesar mais do que o histórico recente do adversário.

"Se ele finalizar o Diego, eu quase garanto que ele ganha uma chance pelo cinturão", afirmou.

Possibilidades

Outro nome em ascensão é Lerone Murphy, que ampliou sua invencibilidade ao nocautear Aaron Pico no UFC 319. No entanto, Zalal acredita que o timing será determinante para definir o próximo desafiante.

"Se (Volkanovski vs Murphy) não acontecer, e ele for lá e finalizar o Diego - mas também, se o Diego for lá e finalizar ele, isso pode dar ao Diego uma segunda luta. Nunca se sabe... Eu sinto que depende de quem vende mais, essas coisas. Não sei. Esse é o mundo das lutas, e é isso que o torna tão bonito", apontou.

Em meio à indefinição, o marroquino também tem seus próprios planos. Escalado para enfrentar Josh Emmett no UFC 320, em 4 de outubro, Zalal busca se aproximar do topo e, quem sabe, entrar de vez na conversa pelo trono da divisão.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok