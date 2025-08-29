SP Open sofre nova desistência e vê esvaziamento internacional aumentar

O SP Open, que marca o retorno da elite do circuito de tênis à capital paulista após 25 anos, teve outra perda internacional e vê crescer o esvaziamento de atletas no topo do ranking da WTA.

O que aconteceu

Hailey Baptista anunciou sua desistência a menos de duas semanas para o início do torneio. Ontem, ela foi derrotada por Naomi Osaka na segunda rodada do US Open e comunicou a decisão para priorizar sua saúde mental.

A norte-americana era a segunda atleta mais bem ranqueada na disputa do evento em São Paulo, atrás somente de Bia Haddad. Ela ocupa atualmente a 47ª posição na lista da WTA, enquanto a brasileira é a número 22 do mundo. Neste ano, Baptiste eliminou Bia na disputa de Roland Garros.

Amo o Brasil, é um dos meus países favoritos. A comida, as pessoas e a cultura são incríveis. Preciso priorizar minha saúde mental, mas estou ansiosa para jogar em SP ano que vem.

Hailey Baptiste

Ons Jabeur foi às lágrimas após passar mal em quadra na estreia de Wimbledon Imagem: HENRY NICHOLLS / AFP

Antes dela, a ex-número 2 do mundo Ons Jabeur já havia desfalcado o SP Open. A tunisiana de 30 anos, vice campeã de Wimbledon e hoje 77º do ranking, era a principal atração internacional do torneio. No entanto, ela anunciou em julho que se afastaria do circuito para tratar sua saúde mental.

Sem ambas, as jovens Solana Sierra e Alexandra Eala viram as principais estrangeiras na disputa. A italiana e a filipina aparecem, respectivamente, em 74ª e 75ª no ranking. Cria da academia de Nadal, Eala tem 20 anos ,é uma das promessas da nova geração e busca em São Paulo o seu primeiro título da WTA.

Bia Haddad comemora ponto contra Golubic na segunda rodada do US Open Imagem: Elsa/AFP

Entre as oito cabeças de chave, apenas Bia Haddad está no top 50. O torneio tem sete brasileiras confirmadas entre as 32 atletas na chave principal, e duas no qualificatório.

Cabeças de chave do SP Open

Beatriz Haddad Maia (#22) Solana Sierra (#74) Alexandra Eala (#75) Ajla Tomljanovic (#79) Renata Zarazua (#82) Francesca Jones (#89) Leolia Jeanjean (#93) Panna Udvardy (#134)

Brasileiras no SP Open

Chave principal

Beatriz Haddad Maia

Laura Pigossi

Carolina Meligeni Alves

Luiza Fullana

Ana Candiotto

Victoria Barros

Nauhany Silva

Qualificatório