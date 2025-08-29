Topo

Esporte

SP Open sofre nova desistência e vê esvaziamento internacional aumentar

A norte-americana Hailey Baptiste durante a disputa do US Open - Maddie Meyer/AFP
A norte-americana Hailey Baptiste durante a disputa do US Open Imagem: Maddie Meyer/AFP
do UOL

Do UOL, em São Paulo

29/08/2025 09h02Atualizada em 29/08/2025 10h03

O SP Open, que marca o retorno da elite do circuito de tênis à capital paulista após 25 anos, teve outra perda internacional e vê crescer o esvaziamento de atletas no topo do ranking da WTA.

O que aconteceu

Hailey Baptista anunciou sua desistência a menos de duas semanas para o início do torneio. Ontem, ela foi derrotada por Naomi Osaka na segunda rodada do US Open e comunicou a decisão para priorizar sua saúde mental.

A norte-americana era a segunda atleta mais bem ranqueada na disputa do evento em São Paulo, atrás somente de Bia Haddad. Ela ocupa atualmente a 47ª posição na lista da WTA, enquanto a brasileira é a número 22 do mundo. Neste ano, Baptiste eliminou Bia na disputa de Roland Garros.

Amo o Brasil, é um dos meus países favoritos. A comida, as pessoas e a cultura são incríveis. Preciso priorizar minha saúde mental, mas estou ansiosa para jogar em SP ano que vem.
Hailey Baptiste

jabeur - HENRY NICHOLLS / AFP - HENRY NICHOLLS / AFP
Ons Jabeur foi às lágrimas após passar mal em quadra na estreia de Wimbledon
Imagem: HENRY NICHOLLS / AFP

Antes dela, a ex-número 2 do mundo Ons Jabeur já havia desfalcado o SP Open. A tunisiana de 30 anos, vice campeã de Wimbledon e hoje 77º do ranking, era a principal atração internacional do torneio. No entanto, ela anunciou em julho que se afastaria do circuito para tratar sua saúde mental.

Sem ambas, as jovens Solana Sierra e Alexandra Eala viram as principais estrangeiras na disputa. A italiana e a filipina aparecem, respectivamente, em 74ª e 75ª no ranking. Cria da academia de Nadal, Eala tem 20 anos ,é uma das promessas da nova geração e busca em São Paulo o seu primeiro título da WTA.

bia haddad - Elsa/AFP - Elsa/AFP
Bia Haddad comemora ponto contra Golubic na segunda rodada do US Open
Imagem: Elsa/AFP

Entre as oito cabeças de chave, apenas Bia Haddad está no top 50. O torneio tem sete brasileiras confirmadas entre as 32 atletas na chave principal, e duas no qualificatório.

Cabeças de chave do SP Open

  1. Beatriz Haddad Maia (#22)
  2. Solana Sierra (#74)
  3. Alexandra Eala (#75)
  4. Ajla Tomljanovic (#79)
  5. Renata Zarazua (#82)
  6. Francesca Jones (#89)
  7. Leolia Jeanjean (#93)
  8. Panna Udvardy (#134)

Brasileiras no SP Open

Chave principal

  • Beatriz Haddad Maia
  • Laura Pigossi
  • Carolina Meligeni Alves
  • Luiza Fullana
  • Ana Candiotto
  • Victoria Barros
  • Nauhany Silva

Qualificatório

  • Luisa Stefani
  • Pietra Rivoli

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Red Bull Bragantino encaminha a contratação do meia Ignacio Sosa

Memphis Depay é convocado pela Holanda para disputa das Eliminatórias

Racismo contra brasileiros na Argentina revolta polo aquático: 'Árbitro disse para acostumar'

SP Open sofre nova desistência e vê esvaziamento internacional aumentar

Apesar da derrota, Renato Gaúcho vê Fluminense superior ao Bahia: "Fomos melhores"

Norris lidera 1º treino do GP da Holanda na volta das férias da F-1; Bortoleto é o 9º

Norris lidera primeiro treino livre do GP da Holanda; Bortoleto termina em nono

Palmeiras: título paulista de 1926 completa 99 anos

Coritiba e Operário-PR fazem duelo paranaense de reencontros na Série B

Precisando reverter na Copa do Brasil, Athletico-PR não vence o Corinthians fora de casa há mais de 15 anos

Lecce x Milan: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Italiano