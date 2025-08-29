SP Open sofre nova desistência e vê esvaziamento internacional aumentar
O SP Open, que marca o retorno da elite do circuito de tênis à capital paulista após 25 anos, teve outra perda internacional e vê crescer o esvaziamento de atletas no topo do ranking da WTA.
O que aconteceu
Hailey Baptista anunciou sua desistência a menos de duas semanas para o início do torneio. Ontem, ela foi derrotada por Naomi Osaka na segunda rodada do US Open e comunicou a decisão para priorizar sua saúde mental.
A norte-americana era a segunda atleta mais bem ranqueada na disputa do evento em São Paulo, atrás somente de Bia Haddad. Ela ocupa atualmente a 47ª posição na lista da WTA, enquanto a brasileira é a número 22 do mundo. Neste ano, Baptiste eliminou Bia na disputa de Roland Garros.
Amo o Brasil, é um dos meus países favoritos. A comida, as pessoas e a cultura são incríveis. Preciso priorizar minha saúde mental, mas estou ansiosa para jogar em SP ano que vem.
Hailey Baptiste
Antes dela, a ex-número 2 do mundo Ons Jabeur já havia desfalcado o SP Open. A tunisiana de 30 anos, vice campeã de Wimbledon e hoje 77º do ranking, era a principal atração internacional do torneio. No entanto, ela anunciou em julho que se afastaria do circuito para tratar sua saúde mental.
Sem ambas, as jovens Solana Sierra e Alexandra Eala viram as principais estrangeiras na disputa. A italiana e a filipina aparecem, respectivamente, em 74ª e 75ª no ranking. Cria da academia de Nadal, Eala tem 20 anos ,é uma das promessas da nova geração e busca em São Paulo o seu primeiro título da WTA.
Entre as oito cabeças de chave, apenas Bia Haddad está no top 50. O torneio tem sete brasileiras confirmadas entre as 32 atletas na chave principal, e duas no qualificatório.
Cabeças de chave do SP Open
- Beatriz Haddad Maia (#22)
- Solana Sierra (#74)
- Alexandra Eala (#75)
- Ajla Tomljanovic (#79)
- Renata Zarazua (#82)
- Francesca Jones (#89)
- Leolia Jeanjean (#93)
- Panna Udvardy (#134)
Brasileiras no SP Open
Chave principal
- Beatriz Haddad Maia
- Laura Pigossi
- Carolina Meligeni Alves
- Luiza Fullana
- Ana Candiotto
- Victoria Barros
- Nauhany Silva
Qualificatório
- Luisa Stefani
- Pietra Rivoli