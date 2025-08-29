Sem Cuca, Atlético-MG segue preparação para enfrentar o Vitória

O Atlético-MG vive dias de mudanças. Após a saída do técnico Cuca, confirmada nesta sexta-feira (29), o Galo segue sua preparação para encarar o Vitória, neste domingo (31), às 18h30, no Barradão, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe será comandada de forma interina pelo auxiliar Lucas Gonçalves, que já conduziu o treino técnico e tático desta manhã no campo 1 da Cidade do Galo, ao lado da comissão fixa do clube.

Lucas, inclusive, tem retrospecto positivo no comando alvinegro. Em seis jogos, soma cinco vitórias e apenas uma derrota, o que representa um aproveitamento de 83%. O último compromisso dele como interino foi a vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, na Arena MRV, pelo Brasileirão de 2024. Antes de viajar para Salvador, o elenco ainda realizará mais uma atividade neste sábado.

Para o confronto, o Atlético contará com os retornos importantes de Junior Alonso, Dudu, Hulk e Tomás Cuello, que cumpriram suspensão contra o São Paulo. Por outro lado, o departamento médico segue cheio: Bernard, Saravia, Lyanco, Patrick, Cadu e Caio Maia continuam em tratamento na Cidade do Galo e estão fora da partida.

O auxiliar técnico Lucas Gonçalves comandará a equipe na partida deste domingo, contra o Vitória, no estádio Barradão, em Salvador. O confronto será válido pela 22ª rodada do Brasileirão. Lucas Gonçalves e a comissão técnica permanente do Clube já comandaram o treinamento... pic.twitter.com/DPwYI6KpYn ? Atlético (@Atletico) August 29, 2025

Saída de Cuca

A saída de Cuca foi o grande assunto do dia no clube. Em sua terceira passagem, o treinador comandou o time em 47 jogos, conquistando 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com aproveitamento de 57%. A derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil, foi determinante para sua demissão.

Em carta, o técnico agradeceu jogadores, diretoria e torcida, mas admitiu deixar o clube com um "sentimento ruim", principalmente pela expectativa de conquistar a Copa Sul-Americana.

Agora, o Galo busca reencontrar o caminho das vitórias no Brasileirão. Na 12ª posição e ainda distante do pelotão de cima, o time mineiro precisa somar pontos para afastar qualquer risco de briga contra o rebaixamento. Já na Copa Sul-Americana, encara o Bolívar, da Bolívia, pelas quartas de final.

Diante do Vitória, em Salvador, o Atlético terá a primeira oportunidade de iniciar uma nova fase pós-Cuca e tentar recuperar a confiança para o restante da temporada.