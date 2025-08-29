Sem Alexander Arnold, Tuchel divulga convocados para defender a seleção da Inglaterra

Na manhã desta sexta-feira, o alemão Thomas Tuchel divulgou a lista dos 24 convocados para defender a seleção da Inglaterra na próxima data-Fifa. A principal novidade foi a ausência do lateral direito Trent Alexander-Arnold, do Real Madrid.

Reforço do time espanhol para a nova temporada europeia, o jogador de 26 anos não foi convocado por Thomas Tuchel por opção técnica. Inclusive, Alexander-Arnold fez parte da última lista do treinador alemão no mês de junho.

Na ocasião, o lateral direito não foi titular em nenhum dos dois jogos disputados pela seleção da Inglaterra e nem saiu do banco de reservas na derrota contra Senegal no dia 10 de junho, no Estádio City Ground.

Com a camisa do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold disputou sete jogos e deu duas assistências.

Novidades na seleção da Inglaterra

Entre as novidades, o jovem Elliot Anderson, do Nottingham Forest, recebeu sua primeira convocação para defender a seleção da Inglaterra. O meia de 22 anos foi um dos destaques da equipe inglesa na conquista da Eurocopa sub-21, no último mês de junho.

Aos 25 anos, o lateral direito Djed Spence, do Tottenham, também foi convocado pela primeira vez.

Desfalques de peso

Por outro lado, o técnico Thomas Tuchel vai precisar lidar com desfalques importantes nesta data-Fifa. O alemão não poderá contar com os zagueiros Levi Colwill e Ben White, os meias Cole Palmer e Jude Bellingham e o atacante Bukayo Saka, todos lesionados.

Phil Foden, recém-recuperado de uma lesão no tornozelo, também acabou de fora da lista para defender a seleção.

Nesta data-Fifa, a Inglaterra tem dois compromissos pelas Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo. O primeiro deles é diante de Andorra no dia 6 de setembro, sábado, às 13 horas (de Brasília), no Villa Park, pela quinta rodada.

Por fim, a equipe visita a Sérvia no dia 9 de setembro, às 15h45, no Estádio Rajko Mitic, pela sexta rodada das Eliminatórias. A Inglaterra lidera o grupo K, com 100% de aproveitamento, e nove pontos conquistados.

Confira a lista dos convocados da Inglaterra