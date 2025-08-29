Adaptação de Saúl ao Fla passa por aulas de português e jogos de basquete

Topo

Saúl tem se entrosado com os novos companheiros de Flamengo em partidas de basquete no Ninho
Saúl tem se entrosado com os novos companheiros de Flamengo em partidas de basquete no Ninho Imagem: Adriano Fontes / Flamengo
29/08/2025 05h30

São apenas seis jogos e pouco mais de um mês, mas a química dentro e fora de campo evidencia a facilidade que o espanhol Saúl tem encontrado para se adaptar ao Flamengo, num processo que também envolve aulas de português, muita disciplina e o ingresso na "turma do basquete" do Ninho do Urubu.

Bom também com a bola laranja?

A chamada "turma do basquete" é o grupo de jogadores do elenco que têm o costume de realizar partidas do esporte da bola laranja nos momentos de lazer.

O CT conta com uma tabela na parte interna, próxima à área molhada e à academia. Foi por ali que Saúl encontrou espaço para se entrosar com os novos companheiros.

São muitos os atletas adeptos deste grupo: Arrascaeta, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Varela, Viña, Juninho, entre outros.

O momento de descontração tem ajudado o meia a quebrar a barreira do idioma e ficar mais íntimo não só dos jogadores de língua espanhola como também dos brasileiros.

Aulas de português

E por falar no idioma, Saúl tem demonstrado dedicação para superar esta questão o mais breve possível. O meia tem feito aulas de português desde que chegou ao Brasil e evolui neste quesito. Aos poucos arrisca algumas palavras e a desenvoltura rende elogios internamente.

Saúl, inclusive, se colocou à disposição da assessoria de imprensa do clube e concederá uma entrevista coletiva hoje pela manhã no Ninho do Urubu.

Disciplina e estudos sobre Filipe Luís

Filipe Luís e Saúl durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Filipe Luís e Saúl durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu
Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Outro ponto que tem impressionado funcionários do departamento de futebol é a disciplina e o profissionalismo de Saúl no dia a dia. O espanhol executa todas as determinações com empenho, chega cedo e tem o costume de cuidar do físico na academia mesmo no período opcional.

O encaixe rápido de Saúl ao esquema do Flamengo também passa muito sobre os estudos prévios que o espanhol fez sobre o estilo de trabalho de Filipe Luís.

Embora já conhecesse pessoalmente o treinador dos tempos de Atlético de Madri, o meia fez questão de analisar os jogos do Rubro-Negro quando as negociações para se transferir para o clube carioca iniciaram. Com isso, ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele já tinha uma noção básica do que seria preciso fazer em campo para contribuir e agradar ao treinador.

Entrosamento com Jorginho passa por convivência e perfil parecido

Espanhol Saúl e ítalo-brasileiro Jorginho têm se entendido rápido no Flamengo
Espanhol Saúl e ítalo-brasileiro Jorginho têm se entendido rápido no Flamengo
Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Um entrosamento em específico tem saltado aos olhos do torcedor rubro-negro: o de Saúl com Jorginho.

A dupla já havia atuado junta no Chelsea, mas quem tem convivido com ela no dia a dia do Flamengo acredita que, para além disso, o que ajudou no entrosamento rápido em campo são as personalidades parecidas.

As atitudes comportamentais na rotina diária, a fácil absorção tática e a leitura de jogo são os principais pontos destacados.

Essa dupla Saúl e Jorginho deixou um sabor desde o primeiro jogo. Cada vez mais estão bem entrosados e eu acredito nessa relação, já que eles se complementam com e sem bola. Estão muito bem servidos e a concorrência está muito boa por ali.
Filipe Luís

