Adaptação de Saúl ao Fla passa por aulas de português e jogos de basquete

São apenas seis jogos e pouco mais de um mês, mas a química dentro e fora de campo evidencia a facilidade que o espanhol Saúl tem encontrado para se adaptar ao Flamengo, num processo que também envolve aulas de português, muita disciplina e o ingresso na "turma do basquete" do Ninho do Urubu.

Bom também com a bola laranja?

A chamada "turma do basquete" é o grupo de jogadores do elenco que têm o costume de realizar partidas do esporte da bola laranja nos momentos de lazer.

O CT conta com uma tabela na parte interna, próxima à área molhada e à academia. Foi por ali que Saúl encontrou espaço para se entrosar com os novos companheiros.

São muitos os atletas adeptos deste grupo: Arrascaeta, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Varela, Viña, Juninho, entre outros.

O momento de descontração tem ajudado o meia a quebrar a barreira do idioma e ficar mais íntimo não só dos jogadores de língua espanhola como também dos brasileiros.

Aulas de português

E por falar no idioma, Saúl tem demonstrado dedicação para superar esta questão o mais breve possível. O meia tem feito aulas de português desde que chegou ao Brasil e evolui neste quesito. Aos poucos arrisca algumas palavras e a desenvoltura rende elogios internamente.

Saúl, inclusive, se colocou à disposição da assessoria de imprensa do clube e concederá uma entrevista coletiva hoje pela manhã no Ninho do Urubu.

Disciplina e estudos sobre Filipe Luís

Filipe Luís e Saúl durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Outro ponto que tem impressionado funcionários do departamento de futebol é a disciplina e o profissionalismo de Saúl no dia a dia. O espanhol executa todas as determinações com empenho, chega cedo e tem o costume de cuidar do físico na academia mesmo no período opcional.

O encaixe rápido de Saúl ao esquema do Flamengo também passa muito sobre os estudos prévios que o espanhol fez sobre o estilo de trabalho de Filipe Luís.

Embora já conhecesse pessoalmente o treinador dos tempos de Atlético de Madri, o meia fez questão de analisar os jogos do Rubro-Negro quando as negociações para se transferir para o clube carioca iniciaram. Com isso, ao desembarcar no Rio de Janeiro, ele já tinha uma noção básica do que seria preciso fazer em campo para contribuir e agradar ao treinador.

Entrosamento com Jorginho passa por convivência e perfil parecido

Espanhol Saúl e ítalo-brasileiro Jorginho têm se entendido rápido no Flamengo Imagem: Adriano Fontes / Flamengo

Um entrosamento em específico tem saltado aos olhos do torcedor rubro-negro: o de Saúl com Jorginho.

A dupla já havia atuado junta no Chelsea, mas quem tem convivido com ela no dia a dia do Flamengo acredita que, para além disso, o que ajudou no entrosamento rápido em campo são as personalidades parecidas.

As atitudes comportamentais na rotina diária, a fácil absorção tática e a leitura de jogo são os principais pontos destacados.