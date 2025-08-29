Mauro Cezar: Se entrar no modo Corinthians, São Paulo não sai do buraco

O São Paulo vai entrar no "modo Corinthians" se contratar um novo jogador a cada contusão no elenco, analisa Mauro Cezar no Posse de Bola.

Para o colunista, a busca por reforços é incompatível com o ajuste das contas. Mauro Cezar defende que o clube deveria priorizar a recuperação financeira em vez de novas contratações.

Quando São Paulo, com a dívida de quase R$ 1 bilhão, FIDC [Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios], essas coisas todas, tem a infelicidade de enfrentar lesão de três atacantes, e aí fala-se contratar mais um, ele tá no modo Corinthians. Mauro Cezar

Pode, sim, jogar com quem você tiver. Você quer brigar por título, contratar jogadores e quer se recuperar financeiramente? Amigo, tá arriscado a contratar o jogador, não ganhar título e ficar cada vez mais distante dos outros. Mauro Cezar

"Essa recuperação que o São Paulo quer fazer tem óbvios defeitos colaterais. Se não tiver paciência para trabalhar e viver com aquilo que é possível, vai continuar sem conseguir eliminar o seu problema financeiro, com uma dívida grande de curto prazo, que compromete as receitas, que faz com que haja uma sangria interminável de juros bancários a serem pagos. Aí não tem FIDC que dê jeito", acrescentou.

Segundo Mauro, o clube precisa definir prioridades e seguir contratando pode aprofundar a crise, colocando o Tricolor atrás dos rivais em termos de mercado e competitividade.

Eu acho curioso isso, quando se fala com tremenda naturalidade que o São Paulo precisa contratar um centroavante, é igualzinho o discurso do Corinthians, idêntico, mesmíssima coisa.

Desse jeito não vai sair do buraco e o palmeirense vai agradecer a vida inteira porque os dois rivais importantes dele em São Paulo estarão sempre atrás do Palmeiras em termos de mercado e de possibilidade de montar boas equipes. Mauro Cezar

A última baixa no ataque do São Paulo foi André Silva, artilheiro do time na temporada. Além dele, Crespo não pode contar com Calleri nem com o jovem Ryan Francisco, ambos com lesão no ligamento cruzado.

