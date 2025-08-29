São Paulo encerra preparação para pegar o Cruzeiro; veja provável escalação

Nesta sexta-feira, no SuperCT, o São Paulo encerrou sua preparação para o duelo contra o Cruzeiro, válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste sábado, às 21h (de Brasília), no Mineirão.

O grupo de atletas iniciou o dia com musculação na parte interna das instalações e aquecimento no gramado. Na sequência, sob o comando de Hernán Crespo, realizou exercícios com bola. Para o duelo, o treinador argentino tem duas incertezas: o meio-campista Alisson (dores no quadril) e o lateral-esquerdo Wendell (lesão muscular na região posterior da coxa esquerda).

O Tricolor conta com uma grande lista de desfalques: Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar), Calleri (ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo), Ryan Francisco (ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco do joelho esquerdo), Oscar (fratura nos processos transversos de três vértebras lombares) e Arboleda (lesão no músculo reto femoral da perna esquerda).

Lucas (estiramento parcial da cápsula posterior do joelho direito), André Silva (rompimento do ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior) e Marcos Antônio (lesão muscular na região posterior da coxa esquerda) também não atuam.

Desta forma, uma provável escalação do São Paulo tem: Rafael; Ferraresi, Sabino, Alan Franco; Cédric, Pablo Maia, Bobadilla, Rodriguinho, Wendell (Patryck); Luciano, Dinenno.

O Tricolor chega vivendo um bom momento no Brasileirão. A equipe vem de oito jogos de invencibilidade, com seis vitórias e dois empates no período. No último domingo, o São Paulo bateu o Atlético-MG, no Morumbis, por 2 a 0. O São Paulo ocupa a 7ª posição, com 32 pontos conquistados.