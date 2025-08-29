Santos volta à Vila após mais de um mês e tenta melhorar campanha como mandante

Diante do Fluminense, o Santos tenta dar uma impulsionada em sua campanha como mandante no Campeonato Brasileiro de 2025. O clube tem a segunda pior campanha atuando dentro de casa.

Até o momento, são 11 pontos conquistados, com três vitórias, dois empates e quatro derrotas. Ou seja, um aproveitamento de 40,7%. Apenas o Sport, lanterna da Série A, é pior. O Leão tem cinco pontos na Ilha do Retiro.

Os dois últimos compromissos do Alvinegro Praiano como mandante foram longe da Vila Belmiro. A diretoria levou os duelos contra Juventude (vitória de 3 a 1) e Vasco (derrota de 6 a 0) para o Morumbis.

A última partida do Santos no Urbano Caldeira foi em 23 de julho, no revés de 2 a 1 para o Internacional, pela 16ª rodada do Brasileirão. Já a última vitória no local foi no dia 16 de julho, contra o Flamengo, por 1 a 0.

E este reencontro com a Vila Belmiro contará com um elemento novo. Juan Pablo Vojvoda fará a sua estreia como técnico do Peixe diante do Fluminense. A bola rola a partir das 16 horas (de Brasília) de domingo, pela 22ª rodada da Série A.

O Alvinegro Praiano está na 15ª colocação, com 21 pontos, dois a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento. O Fluminense está em nono, com 27.