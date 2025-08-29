Topo

Santos tenta, mas não consegue avançar por volante chileno do Independiente

Felipe Loyola, do Independiente Imagem: Reprodução/Instagram
29/08/2025 12h34

O Santos tentou, mas ainda não conseguiu avançar pela contratação do volante chileno Felipe Loyola, do Independiente-ARG.

O Peixe sinalizou com 6 milhões de dólares (R$ 32 mi) parcelados. O valor e as condições de pagamento não animaram o Independiente. A informação foi inicialmente publicada pelo "De La Cuna Al Infierno".

Não há nada oficial. Nenhuma ligação para mim. Não acredito que vamos vendê-lo nesta janela Néstor Grindetti, presidente do Independiente, em rápido contato com o UOL

O Santos não vê o atleta de 24 anos como descartado, mas já procura outras opções. O Peixe também ouviu um "não" do Tigres-MEX pelo meio-campista brasileiro Romulo e não teve a liberação do Flamengo pelo empréstimo do Victor Hugo.

A janela de transferências fecha na próxima terça-feira (2) e há pouco tempo hábil. O Santos também quer mais um zagueiro e um atacante. A negociação com o defensor argentino Adonís Frias, do León-MEX, está avançada.

