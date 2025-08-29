Santos encaminha contratação de Victor Hugo, do Flamengo, por empréstimo

O Santos está próximo de concretizar a chegada de um reforço para o técnico Juan Pablo Vojvoda. Nesta sexta-feira, o Peixe avançou nas tratativas e encaminhou a contratação por empréstimo, junto ao Flamengo, do meio-campista Victor Hugo.

O jogador de 21 anos deve firmar vínculo com o Santos até dezembro de 2026. Restam apenas alguns detalhes para o empréstimo ser de fato consumado.

A informação sobre o acerto de Victor Hugo com o clube santista foi inicialmente divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Victor Hugo está sem espaço no Flamengo desde que voltou de empréstimo. Ele retornou ao Rubro-Negro em julho deste ano depois de um período emprestado ao Goztepe, do futebol turco. Assim, uma eventual mudança de ares é vista com bons olhos.

O atleta, por exemplo, só disputou um jogo com a camisa do Flamengo nesta temporada. O garoto entrou nos cinco minutos finais no empate em 1 a 1 contra o Ceará, no último dia 03 de agosto, fora de casa. Depois, ficou no banco de reservas contra o Mirassol e não foi sequer relacionado para os últimos três jogos da equipe.

Na atual temporada, o meio-campista soma três gols marcados em 36 partidas disputadas por Goztepe e Flamengo.

Victor Hugo deve chegar ao Santos para reforçar o meio-campo. Neste momento, o Alvinegro Praiano conta com cinco peças para a posição: João Schmidt, Tomás Rincón, Gabriel Bontempo, Hyan e Willian Arão, sendo que este último está entregue ao departamento médico.

O Peixe vem se movimentando no mercado da bola para contratar novos nomes. Na última quinta-feira, por exemplo, a diretoria encaminhou a chegada do zagueiro Adonis Frías, do León-MEX. O defensor deve ser contratado em definitivo por cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 21,6 milhões).

A janela de transferências, vale lembrar, se encerra na próxima terça-feira (02). A alta cúpula santista, portanto, corre contra o tempo para reforçar o plantel de Vojvoda.