Santos avança pela contratação de Victor Hugo, do Flamengo

O Peixe está perto de acordo pelo empréstimo até dezembro de 2026. Faltam detalhes.

O presidente BAP resistia pela liberação, mas pesou a vontade do atleta. Sem espaço no Rubro-Negro, ele se enxerga como titular do Peixe e está animado para atuar ao lado de Neymar.

O Santos adota cautela, porém, admite o avanço na negociação. Além de Victor Hugo, o Peixe acertou com o zagueiro argentino Adonís Frias. O planejamento da diretoria era dois zagueiros, dois meio-campistas e um atacante. A janela de transferências se encerrará na terça-feira (2).