Roger Machado comanda treino tático, e Internacional avança para enfrentar o Fortaleza

O Internacional está em reta final de preparação para o confronto diante do Fortaleza, marcado para este domingo (31), às 20h30 (de Brasília), no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na manhã desta sexta-feira, no CT Parque Gigante, o elenco realizou o penúltimo treino antes da partida.

Sob comando de Roger Machado, os jogadores participaram de atividades de posse de bola, ajustes táticos e exercícios de finalização. A última movimentação será neste sábado.

O Colorado chega pressionado para o duelo. Após a derrota para o Cruzeiro, a equipe ocupa a 13ª posição da tabela, com 24 pontos e um jogo a menos. O técnico Roger Machado terá o retorno de Thiago Maia, que cumpriu suspensão, mas não poderá contar com Rafael Borré, expulso na última rodada.

Finalizando a semana! ? Amanhã, equipe fecha a preparação para a 22a rodada do Campeonato Brasileiro ?? pic.twitter.com/NiWKmUNB66 ? Sport Club Internacional (@SCInternacional) August 29, 2025

Valencia e Vitinho voltam a ser opções, enquanto Ricardo Mathias deve seguir como titular no ataque. A instabilidade recente gera cobranças, e um novo tropeço pode aumentar a pressão sobre o treinador.

