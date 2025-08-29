Red Bull Bragantino encaminha a contratação do meia Ignacio Sosa

O Red Bull Bragantino está próximo de anunciar a contratação do meio-campista uruguaio Ignacio Sosa, do Peñarol.

As conversas entre os clubes avançaram e restam apenas detalhes para que o acordo seja oficializado.

A negociação prevê a compra definitiva dos direitos do jogador, mas com permanência no Peñarol até o final de 2025. Assim, Sosa se apresentaria ao Bragantino em janeiro de 2026.

O diálogo entre as partes foi retomado após declarações do presidente do Peñarol, que chegou a afirmar que iniciaria ações legais contra o clube brasileiro por tentar levar o atleta ainda nesta janela. O dirigente alegava que não havia cláusula de rescisão permitindo a saída imediata.

Após nova rodada de conversas, os clubes chegaram a um entendimento e agora tratam dos últimos ajustes. A expectativa é que o desfecho positivo aconteça em breve.

Sosa, de 21 anos, atua como meio-campista e iniciou sua carreira no Fénix, antes de se transferir para o Peñarol. O jogador também fez parte da seleção sub-20 do Uruguai campeã mundial em 2023, credencial que reforçou sua projeção internacional.