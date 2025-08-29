Topo

Esporte

Red Bull Bragantino confirma chegada por empréstimo de Alix, ex-Atlético-GO

29/08/2025 14h47

O Red Bull Bragantino oficializou nesta sexta-feira (29) a contratação do zagueiro Alix Vinícius, de 25 anos, que estava no Atlético-GO. O defensor chega por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2026, com opção de compra.

A negociação chama atenção porque o jogador, considerado um dos destaques do clube goiano, havia despertado o interesse de outras equipes da Série A, incluindo o Botafogo, que chegou a apresentar propostas, quem foram recusadas.

"O meu início foi muito rápido. Eu não tive base e, quando fui para o Rio de Janeiro, já tinha 17 anos. Meu primeiro clube foi o Tigres do Brasil, no sub-20. No ano seguinte, subi para o profissional e disputei o Carioca A2. Depois, passei por Artsul, Cabofriense, Fortaleza (sub-23), Volta Redonda e Atlético Goianiense, onde consegui o acesso para a Série A e fiquei por cerca de dois anos", disse Alix, à Massa Bruta TV.

No Red Bull Bragantino, Alix será o décimo reforço da temporada e terá a missão de fortalecer um setor que ganhou nomes como Guzmán Rodríguez e Gustavo Marques.

O clube de Bragança Paulista aposta no potencial do zagueiro para encaixar em seu modelo de intensidade e organização, além de enxergar nele mais um nome com mercado para futuras negociações internacionais.

O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Samir: Gui Negão tem salário dobrado e será titular ao lado de Memphis

ESPN demite Abel Neto após 7 anos e foca no digital para seguir movimento das concorrentes

Pai de Felipe Anderson, do Palmeiras, é condenado a 14 anos por duplo homicídio no DF

Julio Gomes: Cuca não é confiável e perdeu a credibilidade do mercado

Ceará anuncia a contratação de atacante ex-Internacional

Marcelinho Carioca vê Memphis Depay apenas como um bom jogador no Corinthians: 'Não é craque'

PVC diz que se convenceu sobre Juba na seleção: 'Pode ser convocado'

Com Yuri Alberto e mais dois em campo, Corinthians abre preparação para o Derby

Arthur é apresentado e diz que volta melhor ao Grêmio e pronto para 'rerguer o clube'

Red Bull Bragantino confirma chegada por empréstimo de Alix, ex-Atlético-GO

LBF celebra temporada com premiação e homenagem a Vendramini