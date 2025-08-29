Red Bull Bragantino confirma chegada por empréstimo de Alix, ex-Atlético-GO

O Red Bull Bragantino oficializou nesta sexta-feira (29) a contratação do zagueiro Alix Vinícius, de 25 anos, que estava no Atlético-GO. O defensor chega por empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2026, com opção de compra.

A negociação chama atenção porque o jogador, considerado um dos destaques do clube goiano, havia despertado o interesse de outras equipes da Série A, incluindo o Botafogo, que chegou a apresentar propostas, quem foram recusadas.

"O meu início foi muito rápido. Eu não tive base e, quando fui para o Rio de Janeiro, já tinha 17 anos. Meu primeiro clube foi o Tigres do Brasil, no sub-20. No ano seguinte, subi para o profissional e disputei o Carioca A2. Depois, passei por Artsul, Cabofriense, Fortaleza (sub-23), Volta Redonda e Atlético Goianiense, onde consegui o acesso para a Série A e fiquei por cerca de dois anos", disse Alix, à Massa Bruta TV.

???? ?? ? ???? ???????? ?? ??? ???? ??????????! ?? O zagueiro chega ao Massa Bruta por empréstimo, vindo do Atlético-GO, até abril de 2026. Vamos pra cima, meu xerife! ?#RedBullBragantino #BemVindoAlix pic.twitter.com/fs2QWjR1XW ? Red Bull Bragantino (@RedBullBraga) August 29, 2025

No Red Bull Bragantino, Alix será o décimo reforço da temporada e terá a missão de fortalecer um setor que ganhou nomes como Guzmán Rodríguez e Gustavo Marques.

O clube de Bragança Paulista aposta no potencial do zagueiro para encaixar em seu modelo de intensidade e organização, além de enxergar nele mais um nome com mercado para futuras negociações internacionais.

O Red Bull Bragantino volta a campo no sábado, às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.