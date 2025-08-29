Topo

Red Bull Bragantino acerta contratação do meia uruguaio Ignacio Sosa

29/08/2025 13h12

O Red Bull Bragantino fechou a contratação do meio-campista uruguaio Ignacio Sosa, do Peñarol. A operação foi concluída por US$ 3,5 milhões (R$ 19 milhões), com possibilidade de mais US$ 500 mil (R$ 2,7 milhões) em metas.

O jogador permanecerá no clube uruguaio até o fim de 2025 e se apresentará ao time brasileiro em janeiro de 2026.

As negociações haviam sido interrompidas após polêmica entre os dois clubes. O representante do atleta alegava que Sosa poderia deixar o Peñarol por meio da cláusula de rescisão, o que gerou conflito com a diretoria. Depois de uma nova rodada de conversas, as partes retomaram o diálogo e chegaram a um acordo rapidamente.

Sosa, de 21 anos, iniciou a carreira no Fénix, defendeu o Peñarol e também foi campeão mundial sub-20 com a seleção uruguaia.

