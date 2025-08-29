Topo

'Quebrar paradigmas': as promessas de Stabile, presidente do Corinthians

Osmar Stabile, recém-eleito novo presidente do Corinthians até 2026 - ETTORE CHIEREGUINI/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

29/08/2025 05h30

Presidente do Corinthians, Osmar Stabile disse, em sua primeira coletiva após ser eleito mandatário do clube até o final de 2026, que sua "lista de prioridades é extensa". Entre os principais pontos citados, o dirigente destacou a necessidade de reorganizar as finanças do clube, acertar de vez as contas com Memphis Depay e revisar contratos de patrocínio, que incluem os naming rights da Arena.

Foco no financeiro

O maior desafio, segundo Stabile, é a situação econômica do Corinthians. O presidente afirmou que os problemas já foram mapeados e que o equilíbrio financeiro será a prioridade.

Já identificamos vários problemas. Tem muitas prioridades, e a dificuldade maior, hoje, é o financeiro. Estamos nos organizando e vamos melhorar a situação. O ideal é corrermos na frente para montar metas. Osmar Stabile, em primeira coletiva como presidente eleito do Corinthians

Atenção ao futebol

O dirigente indicou também que a gestão tratará o desenvolvimento do departamento de futebol com ênfase.

"Estamos planejando algumas coisas para o futuro, a partir de setembro e outubro, e já identificamos alguns processos para melhorar. Estamos dando uma atenção especial para o futebol, queremos colocar muita coisa em ordem, e vamos crescendo todos os departamentos."

Permanência de Fabinho Soldado

Ainda no que se refere ao futebol, Stabile reforçou a confiança no gerente Fabinho Soldado, uma figura que vinha sendo alvo de críticas tanto por parte da torcida quanto pela oposição política no clube.

"Não terá um diretor de futebol neste primeiro momento, Fabinho Soldado continua. Ele está mostrando, dentro do que vi, acompanhei e analisei, um trabalho bom. Alguns ajustes já fizemos. Ele está sempre pronto a atender os ajustes necessários, do jeito que ele está comprando a filosofia nova de trabalho, contratações dentro da possibilidade do Corinthians."

Reajuste dos naming rights da Arena

Stabile também tratou do contrato de naming rights da Neo Química Arena. Para ele, o valor acordado já não condiz mais com a realidade de mercado, e novas conversas já estão em andamento.

"O valor (da multa rescisória) cai em setembro e nós estamos conversando. Temos três empresas interessadas, e eu acredito que deve chegar mais uma empresa. Estamos trabalhando para trazer valor muito maior do que este. O valor é baixo, foi bom lá atrás. A imprensa, torcedores, associados e conselheiros elogiaram, mas passou. O valor está baixo e vamos trabalhar."

Resolução da dívida com Memphis Depay

Ainda na questão financeira, o cartola prometeu encerrar de vez a pendência com o atacante Memphis Depay, que tem direito a valores expressivos em premiações. O dirigente assegurou que as tratativas estão em andamento.

Falamos com o estafe do Memphis e pedimos para estabelecer um prazo de pagamento, com planejamento. Nós estamos conversando de forma adiantada para poder pagar. O valor estabelecido é alto, não tínhamos recursos para isso. Então, pedimos o parcelamento e estamos negociando. Ele está feliz Stabile

"Quebrar paradigmas"

Por fim, o presidente destacou que mudanças são necessárias, mas que não conseguirá promovê-las "sozinho". Ele clamou por engajamento da torcida, conselheiros e até da imprensa.

Vamos precisar quebrar um monte de paradigmas aqui dentro, um pessoal que está acostumado a conviver de uma forma e não vai dar mais. E se eu tiver qualquer dificuldade de administrar o Corinthians porque alguém não vai me deixar, então eu vou falar para a imprensa, vou falar para a torcida, e quero todos me ajudando. Sozinho eu não vou conseguir, mas com o apoio de todos nós vamos mudar isso

