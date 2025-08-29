Milly: Brasil não perde qualidade com Vitinho na lateral

A convocação de Vitinho para a seleção brasileira é positiva e não representa perda técnica para o time, avaliou Milly Lacombe no UOL News. Para a comentarista, o Brasil está bem servido de laterais e o momento é propício para testes.

Vitinho, do Botafogo, foi chamado por Carlo Ancelotti para substituir Vanderson, lesionado, nos dois últimos jogos das Eliminatórias para a Copa de 2026. Com a classificação garantida, o treinador aposta em nomes menos conhecidos para ampliar as opções do elenco.

Milly: Brasil tem bons laterais

A gente não perde nada com a convocação dele. São dois bons laterais. O Brasil está bem servido de laterais. Embora não seja essa a análise de uma maneira geral

Milly Lacombe, comentarista

Alicia: É bom que Ancelotti recorreu a jogadores que atuam no Brasil

Eu fico feliz que nessas duas necessidades que ele teve de chamar outros jogadores assim como no corte do Joelinton ele optou pelo Jean Lucas que ele agora pega mais um jogador que atua no Brasil. Ele andou fazendo um tour pelos estádios brasileiros para conhecer melhor as equipes e os atletas que estão aqui e ele fez essa opção de recorrer a eles nesse momento de necessidade.

Alicia Klein, comentarista

