PVC diz que se convenceu sobre Juba na seleção: 'Pode ser convocado'

Autor do gol decisivo do Bahia sobre o Fluminense na Copa do Brasil, Luciano Juba merece ser testado na lateral esquerda da seleção brasileira, disse o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira.
PVC disse que mudou de opinião sobre a presença de Juba na seleção. O gol do lateral reacendeu o debate sobre sua convocação, ainda mais após o corte do lesionado Alex Sandro, do Flamengo.
Vamos esclarecer essa história, que eu acho que é muito boa. A torcida do Bahia me deu uma cornetada na semana passada porque eu fui perguntado num podcast em Salvador sobre os jogadores que podiam ser convocados, Jean Lucas e Luciano Juba, eu falei: eu acho que o Jean Lucas é nível seleção, o Juba eu não me convenço ainda. Acho ele muito bom jogador, mas não me convenço de seleção. PVC
Aí, quando ficou a expectativa de convocação na segunda-feira, eu comecei a olhar no Instagram e tinha gente botando minha frase, dizendo 'olha lá o PVC', porque o Juba fez o golaço contra o Santos. Aí eles pegaram o golaço contra o Santos e falaram 'olha o PVC dizendo que o Juba não é seleção' e o Juba fazendo aquele golaço. Eu tô vendo o Juba crescendo, tô vendo e prestando atenção. PVC
No fim de semana, Juba já havia marcado na vitória do Bahia sobre o Santos no Brasileirão. Na ocasião, ele foi elogiado por Rogério Ceni, que fez coro pela convocação do seu lateral.
O Rogério entende que o Juba é um jogador que pode ser convocado. Eu demorei para me convencer que o Juba pode ser convocado e agora eu estou convencido. Pode ser, não que será. PVC
