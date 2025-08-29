Primeira fase da Liga Europa terá duelo entre campeões de Champions; veja os confrontos

Foi realizado nesta sexta-feira, no Grimaldi Forum, em Mônaco, o sorteio dos confrontos da primeira fase da Liga Europa. Desde a temporada a passada, o formato de liga está substituindo os tradicionais grupos.

Os clubes foram sorteados manualmente, e, na sequência, uma máquina de computador decidiu de forma aleatória os oito adversários das equipes. O processo aconteceu até que os 36 times tivessem seus oponentes definidos.

Confrontos destaques

O tradicional Porto pegou um chaveamento fácil. Apesar de enfrentar o Nottingham Forest - equipe campeã da Liga dos Campeões e time do zagueiro Murillo, ex-Corinthians -, o clube português não deve ter dificuldades nos outros sete jogos: Rangers (casa), RB Salzburg (fora), Estrela Vermelha (casa), Viktoria Plzen (fora), Nice (casa), Utrecht (fora) e Malmo (casa).

Outro destaque foi o Fenerbahçe, que demitiu José Mourinho na manhã desta sexta-feira. A equipe turca enfrentará Aston Villa, Dinamo Zagreb e Stuttgart na primeira fase.

Já a Roma, uma das favoritas ao título, não terá vida fácil na primeira fase. A equipe italiana enfrentará adversários que são presenças constantes na Liga dos Campeões: Lille, Celtic e Nice.

Apesar dos jogos definidos, as datas e horários ainda não foram divulgados pela Uefa. O anúncio da tabela detalhada será neste sábado.

A primeira fase da Liga Europa começa no dia 24 de setembro e é prevista para ocorrer até o dia 29 de janeiro de 2026.

A grande final, disputada em jogo único, ocorrerá Besikitas Stadium, em Istambul, na Turquia, no dia 20 de maio de 2026.

? Home and away opponents for Pot 1 teams ???#UELdraw pic.twitter.com/A90RUzjMaJ ? UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 29, 2025

Calendário de jogos e datas previstas

Rodada 1: 24 e 25 de setembro de 2025



Rodada 2: 2 de outubro de 2025



Rodada 3: 23 de outubro de 2025



Rodada 4: 6 de novembro de 2025



Rodada 5: 27 de novembro de 2025



Rodada 6: 11 de dezembro de 2025



Rodada 7: 22 de janeiro de 2026



Rodada 8: 29 de janeiro de 2026

Playoffs das oitavas: 19 e 26 de fevereiro de 2026



Oitavas de final: 12 e 19 de março de 2026



Quartas de final: 9 e 16 de abril de 2026



Semifinais: 30 de abril e 7 de maio de 2026



Final: 20 de maio de 2026.

Veja como estavam os potes

Pote 1: Roma (Itália), Porto (Portugal), Rangers (Escócia), Feyenoord (Holanda), Lille (França), Dinamo Zagreb (Croácia), Real Betis (Espanha), Salzburg (Áustria) e Aston Villa (Inglaterra)

Pote 2: Fenerbahçe (Turquia), Braga (Portugal), Estrela Vermelha (Sérvia), Lyon (França), PAOK (Grécia), Viktoria Plze? (Tchéquia), Ferencváros (Hungria), Celtic (Escócia) e Maccabi Tel-Aviv (Israel)

Pote 3: Young Boys (Suíça), Basel (Suíça), Midtjylland (Dinamarca), Freiburg (Alemanha), Ludogorets (Bulgária), Nottingham Forest (Inglaterra), Sturm Graz (Áustria), FCSB (Romênia) e Nice (França)

Pote 4: Bologna (Itália), Celta de Vigo (Espanha), Stuttgart (Alemanha), Panathinaikos (Grécia), Malmö (Suécia), Go Ahead Eagles (Holanda), Utrecht (Holanda), Genk (Bélgica) e Brann (Noruega).