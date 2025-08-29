Topo

Precisando reverter na Copa do Brasil, Athletico-PR não vence o Corinthians fora de casa há mais de 15 anos

29/08/2025 08h00

A missão do Athletico-PR na Copa do Brasil está muito complicada. Após perder a ida em casa para o Corinthians por 1 a 0, o Furacão precisará bater o Timão na Neo Química Arena, no jogo de volta. Entretanto, a equipe paranaense não vence o Alvinegro fora de casa há mais de 15 anos.

A última vitória do Athletico-PR fora de casa, contra o Corinthians, foi no dia 3 de outubro de 2009, quando venceu o Timão no Pacaembu por 3 a 1, pelo Brasileirão. O Furacão marcou seus gols com Paulo Baier, Wallyson e Wesley. Jucilei descontou para o Timão.

Domínio em casa

Desde então, com o Corinthians na condição de mandante, as equipes se enfrentaram 14 vezes, com sete vitórias do Timão e sete empates. No último encontro entre os times em São Paulo, o Alvinegro venceu o Athletico-PR por 5 a 2 pelo Brasileirão, terminado com o Furacão rebaixado à Série B.

No retrospecto geral entre as equipes, o Corinthians também leva vantagem. Em 64 jogos na história, o Timão venceu 25, além de 22 empates e 17 triunfos do Athletico-PR.

O jogo de volta entre Corinthians e Athletico-PR será no dia 10 de setembro, quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O Timão tem a vantagem do empate no duelo. Por sua vez, para sonhar com uma classificação, o Furacão precisa no mínimo vencer os paulistas por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis.

